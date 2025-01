Lol: Spitzen-Team verzockt sich beim Kampf um das europäische Wunderkind, für das sie den halben Kader boten

Der Dauermeister bei League of Legends in Europa heißt G2. Doch das Team könnte sich verzockt haben, was den Transfermarkt in LoL für 2025 angeht. Eigentlich wollte man sich ein französisches Super-Talent sichern: Aber Caliste Caliste Henry-Hennebert (18) unterschrieb bei seinem Heimatverein Karmine Corp, die jetzt doch sehr stark aussehen.

Das war der Plan von G2 für 2025: Nach den enttäuschenden Worlds 2024 wollte G2 eigentlich den Kader auf 3 Positionen neu besetzen, wie man munkelt. Man wollte Midlaner Caps und den deutschen Toplaner Broken Blade halten, die hatten beide gezeigt, dass sie international mit den Chinesen und Südkoreanern mithalten konnte.

Den Jungler und die Botlane wollte man allerdings austauschen.

Der Plan sah laut Berichten vor, den 18-jährigen ADC Caliste aus Frankreich zu holen und Karmine Corp dafür die 3 Stammspieler zu geben, die man ohnehin loswerden wollte. Den Deal wollte G2 angeblich noch mit Cash versüßen. ADC Caliste gilt als absolutes Ausnahme-Talent in LoL, als der beste junge europäische Spieler seit vielen Jahren.

G2 findet für 2025 nur B-Lösungen

Das ist jetzt das Resultat: Der Transfermarkt lief für G2 nicht gut. Das Ergebnis ist jetzt, dass man für Jungle und Support zwei „B“-Lösungen gefunden hat und Karmine Corp dafür stärker scheint als je zuvor.

Bei G2 spielen 2025:

Caps in der Midlane

Broken Blade im auf der Botlane

Hans Sama weiter in der Botlane, obwohl der schon im Schaufenster stand

Der 20-jährige Franzose „SkewMond“, der letztes Jahr noch im Academy-Team von Team BDS spielte

Der 22-jährige Grieche Labrov im Support, der in den letzten Jahren bei zig Teams gespielt hat

Wie kann man das einschätzen? SkewMond und Labrov sind sicher nicht die Wunschlösungen von G2.

Grade Jungler Yike, den man nach den Worlds abgab, wurde eigentlich als Hoffnungsträger gesehen, der nur Zeit brauche, um auf dem Niveau stabil Leistungen bringen zu können. Hier ersetzt man einen 24-Jährigen, der 2 Jahre Erfahrung auf Top-Niveau gesammelt hat, durch einen Neuling, der diese Erfahrungen erst wieder sammeln muss.

Labrov ist nominell ein solider Spieler, aber keine Spitzenkraft. Hier hatte man überlegt, ob G2 vielleicht einen Asiaten als Legionär holt, auch wenn das in der Kommunikation schwierig gewesen wäre.

Karmine Corp spielt nun mit Mega-Talent, einem Legionär und 2 ehemaligen G2-Spielern

Wer sieht jetzt stark aus? Caliste, das Wunderkind, das G2 eigentlich unbedingt holen wollte, wird 2025 für Karmine Corp auflaufen.

Und Karmine Corp hat sich auch die Dienste des bei G2 aussortierten Junglers Yike gesichert.

Bei Karmine Corp spielt mit Canna auf der Toplane zudem ein südkoreanischer Legionär, der schon mit Faker bei T1 zusammengespielt hat.

Mit dem Belgier Targamas hat Karmine Corp zudem einen Supporter, den G2 ebenfalls mal ausprobiert, aber dann aussortiert hatte.

Der aktuelle Kader von Karmine Corp könnte vielleicht schon 2025, sicher aber 2026 und 2027 zu einer ernsthaften Konkurrenz für G2 werden, die sich da am Transfermarkt wohl etwas verzockt haben: Ein 18-Jähriger ist so stark in LoL, dass der europäische Meister angeblich das halbe Team und viel Geld für ihn bietet