LoL: Team in Korea wirft sein Supertalent raus, holt alten Helden zurück – Doch jetzt hat man ein Problem

Letztlich scheint sich die Entscheidung von Gen G., die im November 2024 so mutig aussah, erstmal nicht so zu laufen, wie man sich das erhofft hat: LoL: Favorit auf den WM-Sieg verlor gegen Faker, nun holen sie seinen größten Rivalen, um endlich Weltmeister zu werden

So ging das jetzt aus : Im LCK Cup kam der Kader von Gen G. nun in seine erste „richtige Test-Phase“. In der Gruppe schloss man mit 3-2 und musste sich nur dem wieder erstarkenden Dplus KIA geschlagen geben, dem früheren Team von Canyon.

Was war die Achilles-Ferse? Bei so viel Geld, das man für 3 Superstars und einen sehr guten Spieler ausgibt (Kiin) war kein Geld mehr für den Supporter da.

Doch genau dieses Talent, der 19-jährige Peyz, spielte eine eher schwache Worlds. Gen G. verlor im Halbfinale gegen Faker und T1. Peyz sah gegen Gumayusi in 3 Spielen gar nicht aus (via reddit ) und wurde im November 2024 ausgetauscht.

Was ist das für ein Team? Gen G. gilt seit Jahren als „das beste Team der Welt“ und als „das Team, das jetzt aber wirklich mal die Weltmeisterschaft gewinnen“ muss. 2024 hatte man eigentlich ein brillantes Team mit zwei Super-Stars, zwei starken Spielern und einem Mega-Talent in der Botlane:

Bei League of Legends wollte es ein Team in Südkorea 2025 wirklich wissen: Nach Jahren der Enttäuschung sollte 2025 das Jahr von Gen G. werden und man verpflichtete die besten Spieler, die man für Geld holen konnte. Nur für eine Position war kein Geld da – jetzt erweist sich das als Fehler.

