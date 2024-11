LoL: Der Erzfeind von T1 stellt sich für 2025 neu auf, holt angeblich den größten Rivalen von Faker

Bei League of Legends hat das Team T1 mit Faker in den letzten zwei Jahren die Weltmeisterschaft gewonnen. Ihrem südkoreanischen Rivalen Gen G. schmeckt das überhaupt nicht. Für 2025 hat Gen G. angeblich den Kern des Teams halten können, mit Ausnahme-Spielern wie Chovy und Canyon. Aber für 2025 wird man noch aufrüsten: Laut Berichten kommt Ruler zurück. Er soll das Supertalent Peyz (18) ersetzen, nachdem der junge Südkoreaner bei den Worlds 2024 unter den Erwartungen geblieben war.

Das ist die Rivalität zwischen Gen G. und T1: Das Team Gen G. konnte 2017, damals noch als Samsung Galaxy, T1 und Faker im Finale der Worlds stoppen und ihnen die 4. Weltmeisterschaft verderben. Faker weinte damals – die Bilder gingen um die Welt.

Diese Final-Niederlage gilt bis heute als größter Rückschlag in der Legende von Faker. Über Jahre hatte T1 nicht mehr die großen Erfolge feiern können.

Auch in den letzten Jahren dominierte Gen G. die koreanische Liga LCK, nachdem man sich mit Chovy und Canyon absolute Ausnahmespieler in LoL zusammengekauft hat. Gen G. wurde in den letzten 6 Spielzeiten gleich 4-mal Meister, 4-Mal schlug man dabei T1.

Doch international enttäuschte Gen G. bislang und konnte hier keine Akzente setzen. 2024 verlor man 0-3 im Halbfinale der Worlds gegen T1. Obwohl das Team als hochtalentiert gilt, konnte man offenbar dem Druck auf der internationalen Bühne nicht standhalten.

Gen G. kann Chovy angeblich für 2025 halten – Baut neue Botlane

So soll Gen G. 2025 spielen: Bei Gen G. sind alle Spielerverträge am 18.11. ausgelaufen und das Team hat aktuell niemanden mehr im Kader.

Laut eines Berichts einer südkoreanischen Seite (via sportsseoul) soll es Gen G. allerdings gelungen sein, die Verträge von gleich 3 Spielern zu verlängern. Das berichtet Sportsseoul am 18. November:

Midlaner Chovy (Titelbild) – “Unser Herr und Erlöser” ist für viele der aktuell beste LoL-Spieler der Welt, aber im Halbfinale der Worlds zeigte ihm Faker seine Grenzen auf

Jungler Canyon kam von DAMWON Gaming und war hier der geniale Partner von Showmaker.

Auch Top-Laner Kiin bleibt angeblich im Club.

Dazu will man angeblich den ADC Ruler verpflichten, einen der größten Rivalen von Faker.

Die noch offene Position wäre dann der Support-Spieler, vorausgesetzt der bisherige Support Lehends verlässt den Club. Angeblich will man hier auf den Südkoreaner Duro setzen, einen 22-Jährigen, der sich noch keinen großen Namen in LoL gemacht hat.

Diese “2017 Worlds Finals – Ruler”-Zeile quälte Faker für Jahre:

Wer würde da gehen? Wenn das so stimmt, würde der 18-jährige Peyz Gen G. verlassen. Der galt als eines der größten Talente in LoL überhaupt. Aber offenbar hat sich Gen G. dazu entschieden, nicht auf die Jugend zu setzen, sondern aufs Alter. Ruler ist 25 und ein erfahrener Spieler. Zuletzt spielte er 2 Jahre für JDG in China.

Außerdem würde sich Gen G. von Lehends trennen.

Support als Achilles-Ferse von Gen G.?

Wie wird das diskutiert? Auf reddit beschäftigt die Spieler tatsächlich eher, dass der beliebte Supporter Lehends geht, als dass Ruler zurückkommt. Mit all den Stars sei Gen G. wohl zu teuer, um sich noch einen starken Support-Spieler wie Lehends zu leisten.

Hier fürchtet man, dass sich Duro als Schwachstelle im Team erweisen könnte.

Aber die Fans sagen auch nüchtern: Die Botlane von Gen G. aus Peyz und Lehends habe bei den Worlds enttäuscht. Und auf der Ebene sei Südkorea gnadenlos und gewähre keine zweite Chance.

Aktuell ist noch keiner der Verpflichtungen bestätigt, aber Transfer-Gerüchte bei LoL aus diesen Quellen haben sich so oft als wahr erwiesen, dass man diese Gerüchte wie Fakten bespricht.

Ginge Ruler zurück zu Gen G. wäre er wieder bei seinem „Stamm-Team". Ruler spielte viele Jahre für die Südkoreaner und hier entstand ein großer Teil seiner legendären Rivalität mit Faker.