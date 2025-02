In League of Legends dominieren die sogenannten Lane Swaps den E-Sport seit Monaten. Doch obwohl die Strategie so beliebt und auch erfolgreich ist, ist sie bei vielen Zuschauern und einigen Profis nicht sonderlich beliebt. Das will Riot jetzt angehen und kündigt massive Änderungen an.

Was sind Lane Swaps? Lane Swap ist eine Strategie, die regelmäßig in diversen Seasons von LoL zur Meta gehört hat.

Die Taktik umfasst, dass die Botlane, die aus 2 Champions besteht, mit dem Top- oder Midlaner tauscht. Das kann man machen, um einen starken Early-Game-Champion zu kontern, oder damit der ADC ordentlich Gold bekommt, wenn er schnell Waves clearen kann und somit schnell die Türme bekommt.

Diese Strategie ist die letzten Monate ziemlich erfolgreich gewesen, doch das gefällt nicht allen. Viele Zuschauer finden Lane Swaps langweilig, weil es weniger um Kämpfe auf den Lanes geht, sondern um das effiziente Generieren von Gold.

Auch viele Profis, insbesondere Toplaner, sind keine großen Fans dieser Meta, weil sie es als Abwertung ihrer Rolle empfinden: Die Toplane soll nicht carrien, sie soll perfekt für Lane Swaps sein.

Deswegen sind Champions wie K’Sante im E-Sport so beliebt, er kann gut gegen 2 Leute spielen.

Doch die Dominanz der Strategie scheint nun zu schwinden, Riot kündigt massive Änderungen an, die Lane Swaps stark abschwächen.

Lane Swaps werden sich weniger lohnen

Was sind das für Änderungen? Matt Leung-Harrinson, der Lead Gameplay Designer von LoL, kündigte auf x.com Änderungen an, die aktuell auf dem PBE, dem Testserver von LoL, getestet werden:

Das Spiel soll erkennen, wenn ein Lane Swap stattfindet, sobald 2 Champions, die kein Jungle-Item haben, auf der Mid- oder Toplane sind

Wird der Lane Swap erkannt, erhalten die vordersten Türme: 95 % Damage Reduction Türme erledigen Minions mit einem Schuss Champions, die den Lane Swap verteidigen, erhalten XP und Gold von Kills, die durch den eigenen Turm oder die eigenen Minions erreicht wurden Champions, die den Lane Swap machen, erhalten 50 % weniger XP und Gold von Minions Nur Toplane: Verteidigende Türme erledigen Champions mit einem Schuss Nur Toplane: Verteidigende Champions erhalten 50 % Damage Reduction unter dem eigenen Turm



Mit diesen Änderungen wird der frühe Lane Swap quasi irrelevant, weil man weniger Gold bekommt und man deutlich schwerer Druck aufbauen kann. Auf der Toplane wird das quasi gar nicht mehr möglich sein.

Leung-Harrison sagt dazu, dass diese Änderungen nur temporär sind, da man eine elegantere Lösung für Lane Swaps finden möchte. Als einen der Gründe für die Änderung nennt er, dass Zuschauer und Profi-Spieler sich negativ über Lane Swaps geäußert haben, weil sie sehen wollen, wie Toplaner gegen Toplaner spielen und Botlanes gegen Botlanes.

Wie wird das diskutieren? In den Kommentaren auf X sieht man 3 Trends:

Einige begrüßen das sehr.

Andere sagen: Lane-Swapping sei doch gar kein Problem, dass man so mechanisch lösen müsse. Im normalen Spiele seien Lane-Swaps kein Problem. Man könnte doch einfach eine Regel für den E-Sport erlassen, die Lane-Swapping verhindern.

Dritte sehen Schwächen in dem System und glauben, es könnte zu Problemen kommen, wenn der Supporter mal seinem Top-Laner helfen wollen.

Werden diese Änderungen die Meta ändern? In den normalen Spielen wird man davon weniger merken, weil dort eher seltener Lane Swaps so früh im Spiel passieren.

Im E-Sport wird das aber voraussichtlich für Änderungen sorgen. Vor allem die Wahl der Botlane und Toplane könnte sich ändern, da man die ersten Minuten ein klassisches Match-Up spielen muss.

Beachtet hierbei aber, dass die oben genannten Updates sich bis zum Release auf dem Live-Server ändern können. Der nächste Patch kommt voraussichtlich am 5. März 2025.