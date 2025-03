Das MOBA League of Legends ist 2025 das größte Spiel auf Twitch: Das liegt an einer Regeländerung, die es für Twitch-Streamer nun attraktiv macht, in Wettbewerben von LoL zu spielen, während sie das Training und die Trainingsmatches übertragen. Riot Games geht jetzt den nächsten Schritt.

Das war der entscheidende Schritt: Die entscheidende Regel-Änderung kam vor der Saison 2025. Vorher war es für Twitch-Streamer unattraktiv, in E-Sport-Teams zu spielen. Es schränkte ihre Tätigkeit als Streamer zu stark ein. Die Streamer des deutschen Teams NNO verzichteten daher nach ihrem spektakulären Aufstieg darauf, in der 1. Liga der Prime League zu spielen und nahmen hohe Verluste in Kauf.

Nach der Regel-Änderung wurde das Spielen in E-Sport-Teams zu LoL für Twitch-Streamer attraktiv. Mit der neuen Regel gründeten sich Ende 2024 nun „Streamer-Teams“ in den Regional-Ligen:

Die liefen mal spektakulär gut wie Los Ratones für Caedrel, der mit seinem Team sportlichen Erfolg hatte und zum größten Streamer auf Twitch avancierte.

Mal solide für die Deutschen NoWay und Broeki, die zeigen konnten, dass sie es trotz eines fortgeschrittenen Alter noch drauf haben. Beide sind in ihren 30ern.

Mal spektakulär schlecht für Perkz, der sich mit einer schwachen Leistung seinen Ruf als Top-Esportler ankratzte.

LoL wird 2025 zum Top-Spiel auf Twitch, vor GTA 5 und Counter-Strike

Diese Auswirkung hatte das: Twitch-Streamer wie Caedrel oder in Deutschland Tolkin hatten vorher schon einen Boost von Riot Games erhalten, weil ihnen erlaubt worden war, offizielle E-Sport-Matches zu „co-streamen“: Die Influencer übertrugen den offiziellen E-Sport-Stream, kommentierten selbst aber launig in ihrer Muttersprache darüber.

Mit der neuen Regel gab es ab 2025 viel mehr Inhalte für diese Streamer und die Möglichkeit, diese Inhalte selbst herzustellen, indem man Training und Trainingsmatches der Streamer-Teams übertrug.

Die Zuschauerzahlen von Streamern und LoL selbst stiegen auf Twitch deutlich an. Aktuell ist LoL das meistgesehene Spiel auf Twitch, noch vor GTA 5 und Counter-Strike. Es gab aber noch Bremsen bei diesem Boom. Diese Bremsen lockert Riot Games nun in Europa.

Die meistgesehenen Spiele auf Twitch nach Zuschauerstunden in den letzten 90 Tagen. Quelle: sullygnome

Hürden verhinderten das Übertragen von Trainings-Matches der Profis

Was war das Problem? Die Twitch-Streamer spielten in Regionalligen und hatten da großen Erfolg mit dem Übertragen ihrer Trainings-Matches. Nun spielten auch die „Profi-Teams“ mit der Idee, ihre Trainings-Matches, die Scrimmages, zu übertragen. Zudem wollten Streamer-Teams gerne gegen die Profis spielen.

Aber allgemein ist das Übertragen von Scrimmages bei den Profis verpönt: Teams sollen sich hier ausprobieren können und nicht den Druck spüren, der entsteht, wenn Zuschauer dabei zuschauen, wie sich ihr Idol mit einem ungewohnten Pick oder einem zu aggressiven Spielstil auch mal zum Deppen macht.

Den Profi-Teams war das Übertragen von Übungsspielen sowieso verboten. Der Konflikt wurde deutlich, als Riot Games die Übertragung eines Trainings-Matches zwischen dem Streamer-Team Los Ratones und dem LEC-Team GiantX verbot (via reddit).

“Scrimmages”; Trainingsspiele, sind inoffizielle Matches zwischen zwei Teams in LoL, sozusagen Freundschaftsspiele. Teams können hier Taktiken oder Champions ausprobieren. Die Matches können entweder “lockere Spielchen, die keiner ernst nimmt und bei denen alle nur trollen” sein oder tatsächliche Kräftemessen mit Ehrgeiz und unter Wettkampfbedingungen. Das ist immer wieder ein Streitpunkt.

Riot Games testet offene Scrimmages in der LEC aus

Das ist jetzt die Regel-Änderung: Riot Games erlaubt, den Teams der LEC bis zum 23. März nun ihre Scrimmages zu übertragen. Man weist aber darauf hin, dass sie keine Spiele zeigen dürfen, wenn die EMA-Meisterschaft gespielt wird (via x).

Riot Games sagt: Man schaue sich genau an, wie sich das jetzt auf die kompetitiven Matches auswirkt. Wenn es allen nutzen, könne man die Erlaubnis permanent erteilen.

Bislang, so Riot Games, war das Übertragen verboten, um keine Übersättigung zu erzeugen und damit sich wichtige Matches auch besonders anfühlen. Aber in den USA habe man das öffentliche Übertragen von Scrimmages jetzt probiert und damit viel Erfolg gehabt, daher teste man das in Europa auch.

Belebt den E-Sport, aber geht auch auf Kosten der Profi-Matches

So wird das diskutiert: Das ist eine klare Entscheidung für „Entertainment und Twitch“ und gegen die sportliche Integrität von LoL und genauso wird das auch aufgefasst:

Die einen sagen: Das mache die richtigen Matches unwichtiger, weil man jetzt ständig den Profis zusehe.

Andere sagen: Die Entscheidung sollte den Teams überlassen werden.

Die wahrscheinlich positive Lesart kriegt auf reddit den meisten Zuspruch: “Los Ratones rettet im Alleingang League of Legends im Westen”.

Ein anderer Kommentar sagt: “NNO wollte das vorher machen, aber ihnen wurde es verboten. Für sie kam die Änderung zu spät.”

Deutsche waren Vorreiter der Änderung

Das steckt dahinter: Das sind klar wirtschaftliche Entscheidungen, die der “E-Sport-Krise” entgegenwirken sollen. Wir haben in den letzten Jahren oft gehört, dass sich sportlicher Erfolg in LoL nicht auszahlt, sondern dass Content-Creator mit ihrer Reichweite der finanziell attraktivere Weg sind.

Es ist ebenso richtig, dass das deutsche Team NNO als Vorreiter fungierte und von dem Boom jetzt der Brite Caedrel am meisten profitiert. Auch eine andere Regel soll den E-Sport spannender machen, der Fearless Draft: Kontroverse Neuerung im E-Sport von LoL kommt nicht bei allen gut an, doch sie kommt jetzt auch zur Weltmeisterschaft