Der führende Streamer auf Twitch sagt, sein Projekt in LoL, Los Ratones, könnte bald enden

Der Brite Marc Robert Caedrel Lamont ist gerade der größte Streamer auf Twitch weltweit, er hat mit 10,8 Millionen noch mehr Zuschauerstunden in den letzten 30 Tagen gesammelt als Asmongold und KaiCenat. Seinen Erfolg verdankt er dem MOBA League of Legends. Zuschauerstunden ergattert er in LoL vor allem mit seinem Team Los Ratones. Doch das könnte bald vorbei sein.

Das ist sein Projekt: Caedrel ist der führende Streamer auf Twitch weltweit. Der ehemalige Profi von League of Legends, erst Midlaner, später Jungler, überträgt wichtige LoL-Matches als Co-Streamer und kommentiert sie.

Zudem ist er Gründer und Coach des Streamer-Teams „Los Ratones“ und arbeitet hier mit Mitgliedern der LoL-Prominenz wie TheBausffs, Nemesis oder dem früheren Star von Fnatic, Rekkles, zusammen.

Mit Los Ratones hat er die nordeuropäische Regional-Liga NLC dominiert und wird jetzt ab dem 17. März um die Europameisterschaft spielen.

Caedrel hat den deutschen Streamer NoWay mit dessen Team, Nord, dieses Jahr gleich 3-mal besiegt:

Los Ratones könnte nach einem Jahr enden oder 10 Jahre laufen

Wie geht es mit dem Projekt weiter? Die Zukunft von Los Ratones ist, laut Caedrel, jedoch völlig unsicher (via dotesports):

Ich weiß nicht, wie Los Ratones in Zukunft aussehen wird. Das ganze Modell eines Streamer-Teams ist noch sehr, sehr neu, oder? Wird es funktionieren? Wird es nicht funktionieren?

Wie Caedrel sagt, könnte Los Ratones sich als ein Projekt herausstellen, das nach einem Jahr zu Ende ist. Genauso wäre es aber auch möglich, dass es 10 Jahre lang läuft. Er wisse es einfach nicht.

Was sieht er als Problem? Für Caedrel ist es vor allem eine Herausforderung, die zwei unterschiedlichen Ziele unter einen Hut zu bringen. Denn einerseits will man mit dem Team sportlichen Erfolg haben, andererseits soll aber auch alles transparent und öffentlich sein und man will die Fans unterhalten:

Derart öffentlich, kompetitiv zu spielen, ist sehr schwer. Es erfordert viel Hingabe von jedem Einzelnen.

Laut Caedrel hänge das Projekt insgesamt an einem seidenen Faden: Eine Menge Dinge müssten funktionieren, damit es richtig läuft. Und wenn nur eine Sache nicht funktioniert, könnte das Projekt zu Ende sein.

Warum macht er’s dann? Weil er damit enormen Erfolg hat. Das Ziel von Caedrel ist es offenbar noch immer, Los Ratones in eine der großen Franchise-Ligen zu führen, in die man sich einkaufen muss, in eine Liga wie die LEC:

„Bis jetzt laufen die Dinge richtig gut. Die Sache sieht gut aus. Der Support ist einfach irre. Also werde ich alles in meiner Macht Stehende dafür tun, dass es weiterläuft.“

Das steckt dahinter: Es zeichnet sich ab, dass die Wir zeigen alles offen -Maxime zwar auf dem Niveau der Regional-Liga funktioniert. Aber LEC-Teams werden da wohl nicht mitmachen. Und die LEC ist der Ort, wo Caedrel eigentlich hinwill. Profi-Teams möchten nicht, dass ihre Trainingsmatches offen gezeigt werden. Das könnte sich als Pferdefuß für das Projekt erweisen.

Ein anderes Problem könnte finanzieller Natur sein: Caedrel hat mindestens 3 Spieler im Team, die aus ihrer aktiven Zeit hohe Profi-Gehälter gewohnt sind. Inwieweit sich Los Ratones finanziell trägt, welche Gehälter die Spieler bekommen und ob der Reichweiten- und Popularitätsgewinn der einzelnen Spieler ein eventuell geringeres Gehalt ausgleicht, wird nur Caedrel wissen.

Ein drittes Problem könnte es sein, dass bei solchen Streamer-Teams jeder Spieler ein gewisses Ego hat und da Persönlichkeiten aneinandergeraten. Das Problem tritt schon bei normalen LoL-Teams auf – bei einem Streamer-Team könnte das noch verstärkt zum Problem werden.

Eine Regeländerung von Riot Games erweist 2025 als Gamechanger, nicht nur für League of Legends, sondern für die ganze Gaming-Landschaft auf Twitch: Eine unbedeutende Regional-Liga macht LoL zum größten Spiel auf Twitch.