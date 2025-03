Kontroverse Neuerung im E-Sport von LoL kommt nicht bei allen gut an, doch sie kommt jetzt auch zur Weltmeisterschaft

2025 brachte für League of Legends einige Neuerungen mit sich. Auch im E-Sport probierte Riot etwas Neues aus. Man experimentierte mit einem neuen Format für die Pick- und Ban-Phase, was nicht bei allen gut angekommen ist. Doch jetzt wurde entschieden, dass das Format auch in Zukunft bleibt.

Um welches Format geht es? Normalerweise besteht die Pick- und Ban-Phase aus mehreren Schritten:

Erstens dürfen beide Teams jeweils abwechselnd 3 Champions bannen und dann auswählen

Als zweiten Schritt werden wieder 2 gebannt und jeweils 2 ausgewählt

In der Vergangenheit sorgte das gerne dafür, dass man meistens keine große Championvariation sah, weil eben immer die besten Picks gebannt oder ausgewählt wurden. Der sogenannte Fearless Draft änderte dieses Format.

Was ist der Fearless Draft? Grundsätzlich läuft die Struktur gleich ab, aber mit dem Unterschied, dass jeder Champion in einem Best-of-3 oder Best-of-5-Match nur einmal gespielt werden kann. Dadurch gibt es mehr Variation für die Zuschauer, aber eben auch Schwierigkeiten für die Spieler, die mehr Champions lernen müssen.

Jetzt hat man sich auf lolesports.com zur Zukunft des Formats geäußert und ist wohl zufrieden damit. Man kündigt an, dass das Format sogar beim wichtigsten Turnier des Jahres eingesetzt wird.

Das Format ist nicht bei allen beliebt

Was passiert mit dem Fearless Draft im Jahr 2025? Lange war es unklar, wie es mit dem Fearless Draft weitergeht, doch jetzt hat sich Riot dazu geäußert. Sie sagen, dass man nach positivem Feedback der Teams und Fans entschieden hat, dass das Format in der 2025-Season bleiben wird.

Man wolle das Format in den regionalen Ligen bis zum Ende der kompetitiven Season lassen. Dazu sollen auch globale Events folgen. Man kündigt sogar an, dass der Fearless Draft beim Best-of-3 und Best-of-5 der diesjährigen Worlds eingesetzt wird. Die Swiss-Stage bleibt ein Best-of-1.

Nicht alle waren zufrieden mit dem Fearless Draft. Während sich europäische Profis in der Vergangenheit schon für den Fearless Draft ausgesprochen haben, gab es seit der Implementierung am Anfang des Jahres auch einiges an Kritik aus der Zuschauerschaft.

Während einige Zuschauer das neue Draft-Format als beste Änderung des E-Sports lobten, kritisierten einige aber die Effekte der Neuerung:

Man wolle die Spieler von der besten Seite sehen, nicht erzwungene Champion-Vielfalt

Auch die Schwierigkeit für Trainer und Spieler sei ein Problem

Man glaube nicht, dass der Fearless Draft den E-Sport wachsen lassen würde

Was macht den Fearless Draft gut? Die Champion-Varianz ist das große Argument dafür. Die Worlds 2024 haben gezeigt, dass die Meta dafür sorgt, dass man immer wieder die gleichen Champions sieht. Durch den Fearless Draft müssen Teams umdenken und spontan reagieren. Das ist nicht grundsätzlich besser oder schlechter als vorher, es ändert aber die Richtung, in der man Strategien entwickeln muss.

Der Fearless Draft kann dafür sorgen, dass Champions gespielt werden, die man sonst im Profi-Bereich nicht sehen würde. Auch der kontroverse Champion Teemo könnte dadurch sogar auf der großen Bühne auftauchen: Profi in LoL überlegt, den unmöglichen Champ zu spielen, um die Stars aus Asien zu überraschen