Mehr als 170.000 Zuschauer fiebern auf Twitch mit den europäischen Underdogs in LoL mit

In League of Legends findet derzeit das erste große internationale Turnier des Jahres statt: The First Stand. Dabei sah alles nach einer Blamage für Europa aus, doch dem französischen Team Karmine Corp gelang ein überraschendes Comeback vor tausenden Zuschauern auf Twitch.

Was war das für ein Match? Das französische Team Karmine Corp musste heute am 15. März 2025 im Halbfinale des First Stand gegen CTBC Flying Oyster (CFO) ran, das Team aus Taiwan. Obwohl CFO eigentlich als eines der schwächeren Teams des Turniers gilt, standen die Chancen für die Europäer nicht gerade gut, den von denen hatte man bereits eine 0–2 Abreibung kassiert.

Tatsächlich sah es so aus, als würden die Europäer sieglos aus dem Turnier ausscheiden, als Karmine Corp ein Überraschungs-Sieg gegen die Favoriten aus China gelang. Das verschaffte dem Team offenbar neuen Auftrieb, denn nun gelang es ihnen, CFO nachhause zu schicken. Auf Twitch fieberte der LoL-Streamer Caedrel mit – und hatte dabei bis zu 110.000 Zuschauer.

Twitch-Streamer spielen eine wichtige Rolle im E-Sport zu League of Leegnds. In der deutschen Szene gehört NoWay zu den Größten.

Statt peinlicher Blamage gelingt Europa ein historisches Comeback

So lief das Match: Karmine Corp stieg stark ins Best-of-Five ein und konnte die ersten beiden Partien klar für sich entscheiden. Im dritten Match kämpfte sich CFO zurück ins Spiel, landete den ersten Kill nach 90 Sekunden und sicherte sich schließlich nach einigem Hin-und-Her den Sieg.

In der 4. Runde konnte sich CFO mit Team-Kämpfen durchsetzen und das 2:2 erringen. Das große Finale begann ausgeglichen, mit frühen Erfolgen auf beiden Seiten. Schließlich konnte sich Karmine Corp besser positionieren, die Gegner ausschalten und ihren Nexus zerstören.

Das Match endete nach 39 Minuten und 28 Sekunden. Für Europa ist es das erste internationale Finale seit 5 Jahren.

Auf Twitch fieberte der Streamer Caedrel mit, der aktuelle Top-Streamer zu LoL. Der Brite war gegen Ende sichtlich angespannt, feierte den Sieg von Karmine Corp dafür aber auch umso überschwänglicher. Vor allem Midlaner Vladi und Botlaner Caliste hätten einen „absolut monströsen“ Kampf hingelegt, Toplaner Canna habe das komplette Spiel „gesmurft.“ Auf Reddit wird Canna sogar schon zum „neuesten französischen Kriegshelden“ erklärt.

Bis zu 109.000 Zuschauer schalteten gleichzeitig bei Caedrel, beim deutschen Kommentator Tolkin kamen noch einmal 11.000 dazu. Auf dem franzöischen Kanal OTPLOL_ verfolgten auch noch einmal mehr als 50.000 Zuschauer das Match, auf diesen 3 Kanälen fieberten also mehr als 170.000 Zuschauer mit den Europäern mit.

Dazu kommen dann noch die offiziellen Accounts von Riot und der LCP.

Um den nächsten Final-Platz ringen aktuell die Koreaner von Hanwha Life Esports und das chinesische Team Top Esports, zwei der stärksten Teams im Turnier. TSE musste sich allerdings erst am Vortag CFO geschlagen geben: Team aus Taiwan erschüttert LoL, besiegt China und rettet Europa vor der Blamage