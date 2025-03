Ein Team aus Taiwan erschüttert grade die Welt von LoL, gewinnt klar gegen China, rettet Europa

In League of Legends findet gerade das internationale Turnier „The First Stand” statt. Ein Team aus der eigentlich schwächsten Region in LoL, Südostasien, ist zur Überraschung des Turniers geworden: CTBC Flying Oyster aus Taiwan. Das Team hat heute, am 14.3., gegen die Favoriten aus China von Top Esports gewonnen und das nicht knapp, sondern klar. Das bringt die Welt von LoL durcheinander.

Das ist dem Team aus Taiwan gelungen: CTBC Flying Oyster haben von ihren 4 Spielen bei The First Stand gleich 3 gewonnen. Man schlug Karmine Corp aus Europa und Team Liquid aus den USA.

Am überraschendsten ist der heutige deutliche Sieg gegen Top Esports, die Favoriten aus China, die auf ganzer Linie enttäuscht haben. Dabei ist das Team aus China eigentlich exzellent besetzt, mit Stars wie Kanavi oder JackeyLove versammelt man viel Erfahrung, auch auf internationaler Ebene, im Team und konnte die chinesische Liga LPL im Split 1 2025 gewinnen.

Doch musste man sich dem Außenseiter aus Taiwan mit 3-19 und 12-21 heute klar geschlagen geben.

Überraschungs-Sieg aus Taiwan rettet das Team aus Europa vor der Blamage

Diese Auswirkungen hat das auf den Turnier-Verlauf: Die endgültigen Resultate der Gruppenspiele stehen noch nicht fest, weil das Team der USA, Team Liquid, noch gegen das Team aus Korea spielen muss. Aber wenn Hanwha Life (Südkorea) dieses Spiel gewinnt, wovon man fest ausgeht, dann würde das Turnier so weitergehen:

Das europäische Team Karmine Corp käme trotz eines katastrophalen Starts ins Turnier doch noch weiter in die Playoffs, weil sie überraschend Top Esports geschlagen und gegen die übermächtigen Südkoreaner zumindest ein Match gewonnen haben

Das US-Team Team Liquid wäre ausgeschieden

Meta-Änderung bei LoL wird offenbar zum Problem für China

So wird das kommentiert: Auf reddit verspottet man die Chinesen von Top Esports brüsk. Das sei ein Leistungsabfall, der kaum zu erklären sei. Offenbar hat Top Esports während der Saison in China noch von dem „Laneswap“-Meta profitiert, das mittlerweile unterbunden wurde. Individuell hätten die Spieler beim Turnier jetzt doch sehr enttäuscht.

Manche lästern, nach einer Niederlage gegen Taiwan würde man die Spieler nicht mal mehr nach China hineinlassen. Gerade eine Niederlage gegen Taiwan sei für die chinesischen Fans wahrscheinlich unverzeihlich.

Man ist aber auch voll des Lobes für die Underdogs aus Taiwan, die hätten ein wahnsinnig gutes und innovatives LoL gespielt. Man könne sich viel abschauen von den Spielern aus Taiwan, heißt es. Den Star-Auftritt von Teemo ist man uns bei dem Event aber weiter schuldig: Profi in LoL überlegt, den unmöglichen Champ zu spielen, um die Stars aus Asien zu überraschen