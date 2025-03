Profi in LoL könnte das Unmögliche tun und einen verpönten Champ spielen, um die Stars aus Asien zu überraschen

In League of Legends bahnt sich etwas Unvorstellbares an: Nach Jahren im Exil könnte der verhasste Champ Teemo einen Auftritt im Spiel der Profis haben und das auf internationaler Ebene. Der Jungler Martin “Yike” Sundelin (24) scheint mit der Idee zu liebäugeln, Captain Teemo in den Dienst zu rufen.

Warum ist das so ungewöhnlich? Teemo ist ein Charakter, der fast niemals im Profi-Spiel von LoL gespielt wird und nie gespielt wurde. Er ist zwar ein ordentlicher Champ für die SoloQ, gilt im Teamplay aber als unbrauchbar. Er ist ein Ego-Charakter und wer ihn im Pro-Play wählt, macht das eher als Meme, statt als ernsthafte Wahl.

Es gibt nur vereinzelte Auftritte von Teemo im Proplay. Er gilt als absoluter „Off-Meta“-Pick. Der heutige Weltklasse ADC Viper hatte Teemo mal als Botlaner beim südkoreanischen Ausnahme-Team Griffin gespielt – aber auch das ist schon Jahre her.

Dabei ist Teemo durch seine trollige Spielweise ein verpönter Charakter in LoL, weil er auf Giftschaden, Stealth und vergiftete Pilze setzt. Er hat auch so eine furchtbar nervige Art, dass er zu einem Kult-Charakter in LoL geworden ist: Wer ihn selbst spielt, liebt Teemo. Alle anderen können den kleinen Troll nicht ausstehen.

Im offiziellen Teemo-reddit auf LoL gilt denn auch als wichtigste Regel: „Kein Teemo-Hate.“

Patch bufft Teemo, neues Draft-Format macht ihn attraktiv

Warum könnte er jetzt zurückkommen? Es kommen jetzt zwei außergewöhnliche Umstände zusammen:

In LoL Patch 2.54 wurde Teemo gebufft. Sein Schaden an Monstern mit dem E ging von 125 % auf 145 % hoch. Dadurch ist er eine interessantere Wahl für den Jungle als vorher.

Zudem wird jetzt in einigen Formaten der „Fearless Draft“ gespielt, bei dem jeder Champ nur einmal gespielt werden kann.

Das heißt, dass jeder Profi-Spieler seinen Champion-Pool erweitern muss und es nicht mehr reicht, nur einen Jungler zu beherrschen, den man immer wieder spielt. Nein, es ist notwendig, mindestens 5, vielleicht sogar 7 oder 9 Champs zu beherrschen.

Und Teemo wird immer attraktiver.

Beim 1. internationalen Turnier 2025 könnten wir Teemo sehen

Wer liebäugelt jetzt mit Teemo? Heute am 10. März beginnt das Event „First Stand“, in dem 5 Mannschaften aufeinandertreffen werden. Jede Region entsendet ihr stärkstes Team. Aus Asien sind Hanwha Life, Top Esports und CTBC Flying Oyster dabei. Die USA schickt Team Liquid ins Rennen.

Für Europa tritt der LEC-Meister Karmine Corp an. Man munkelt, der Jungler von Karmine Corps, Yikes, könnte die Asiaten mit einem innovatien Teemo-Pick überraschen.

Yike hat im Gespräch mit DotEsports angedeutet, dass einige Leute vielleicht „im Geheimen“ ihren Teemo vorbereiten. Das gelte auch für ihn. Er hoffe es jedenfalls. Laut Yike sei Teemo „überraschend stark im Jungle“ und durch die neuesten Buffs könnte er eine echte Alternative sein.

Karmine Corp verliert 1. Match

Im 1. Match, das vor wenigen Minuten abgeschlossen wurde, verlor Karmine Corp gegen Team Liquid. Yike spielte im Jungle Vi, Sejuani und Xinzhao. Hätte er mal auf Teemo gesetzt.

Yike hat ein spannendes Jahr hinter sich. Eigentlich war er Star-Jungler für das beste Team in Europa, G2, wurde dort aber nach einer schwachen Worlds 2024 aussortiert. Doch 2025 ist er mit seinem neuen Team jetzt an G2 vorbeigezogen und Meister geworden: Spitzen-Team in LoL verzockt sich beim Kampf um das Wunderkind, für das sie den halben Kader boten