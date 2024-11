LoL: Ein Coach entdeckt 7 Spieler, die heute Weltklasse sind – Aber er würgt seinen Toplaner

Wenn man schaut, welcher Coach wohl den größten Einfluss auf die heutige Profi-Szene in LoL hat, wird man auf Kim „cvMax“ Dae-ho (34) stoßen. Der erkannte 2017 und 2018 das Talent von fünf Spielern, die heute zur absoluten Elite in League of Legends zählen und formte ihre Spielweise. Aber selbst ist cvMax kein großer Coach geworden.

Welche Spieler entdeckte und formte cvMax? Der Coach cvMax konnte 2017 den Manager des Zweitliga-Teams Griffin überzeugen, ihm eine Chance als Coach zu geben. In seiner Zeit bei Griffin in den Jahren 2017 und 2018 entdeckte oder formte cvMax:

Jungler Tarzan (25) war 2017 schon kurze Zeit bei Griffin, als cvMax kam. Ihn konnte der Coach also nur formen. Tarzan gilt heute als Ausnahmekönner auf seiner Position, wurde 4-mal in ein All-Pro-Team in China gewählt und war in Südkorea 2-mal der führende Jungler.

Viper (24) ist heute einer der besten ADCs der Welt, CVmax holte ihn 2017 zu Griffin und gab ihm einen 1. Profi-Vertrag. Viper hat es 7-mal in ein All-Star-Team in Südkorea oder China geschafft.

Lehends (25) holte cvMax von einem unterklassigen Verein. Supporter Lehends gilt heute als einer der besten Spieler in seiner Rolle. Sein Abgang dürfte Gen G. 2025 schmerzen.

Chovy (23, Titelbild) kam 2018 zu Griffin. Er gilt als aktuell stärkster Spieler der Welt. Chovy war der erste Profi in LoL, der auf eine KDA von 100 kam, als er 2019 nach einem Sieg gegen T1 bei 44/1/60 stand. Chovy wurde 3-mal zum MvP in der LCK gewählt.

Toplaner Doran (24) kam 2018 zu Griffin und wird jetzt Zeus bei Weltmeister T1 auf der Toplane ersetzen. Auch er hat 5 Berufungen in ein All-Pro-Team vorzuweisen.

cvMax hat also auf allen 5 Positionen Spieler entdeckt oder geformt, die heute wahrscheinlich zu den Top 5 auf ihren Positionen weltweit zählen.

Wen hat er noch entdeckt? Zusätzlich zu diesen 5 Spielern hat cvMax absurderweise auch eine Rolle im Scouting oder der Verpflichtung von T1-Superstar-Support Keria und Jungler Kanavi gespielt, die er 2019 auf dem Schirm hatte.

Coach würgte Toplaner, den er für untalentiert hielt

Was ist das Problem? cvMax ist offenbar eine schwierige Person, obwohl er so ein gutes Auge für Talent hat. Denn einerseits schwärmen Spieler von ihm, loben ihn in höchsten Tönen und würden alles für ihn tun.

Andererseits war er in einen der größten Skandale von League of Legends verwickelt, als herauskam, dass er seinen Toplaner Sword gewürgt haben soll. cvMax hielt Sword angeblich für talentlos und wollte lieber Doran spielen lassen.

Sword verklagte seinen Coach wegen eines tätlichen Angriffs. Er warf dem Coach vor, der habe ihn am Kragen gepackt und geschüttelt. Er habe ihn gezwickt. Und er habe ihn als “mutterlos” beleidigt, eine schlimme Beleidigung in Südkorea.

Der ehemalige Top-Laner von Team Griffin, Sword.

Für dieses Würgen wurde cvMax ursprünglich lebenslang von Riot Games gesperrt, aber der Protest der südkoreanischen Fans war so stark, dass Riot ihn nur kurz danach wieder freigab: 200.000 Fans fanden die Vorwürfe nicht so schlimm und sahen die Schuld offenbar eher bei Sword, der mehr Motivation brauchte.

Allerdings überwarf sich cvMax nicht nur mit seinen Spielern, sondern auch mit dem Management bei Team Griffin, wo offenbar hinter den Kulissen einiges passiert war, das so gar nicht den Regularien entsprach. Das Würgen eines Spielers war da offenbar nur die Spitze des Eisbergs.

Das Team Griffin löste sich 2019 zwangsweise auf.

Er hat eine Wahnsinns-Geschichte hinter sich: cvMax.

cvMax trainiert 2 Jahre lang Mittelmaß-Team, ist jetzt wieder frei

Wie lief es für cvMadx später? Der Coach hat danach weiter in LoL gearbeitet und mit den „Kwangdong Freecs“ ein eher unbedeutendes Team trainiert. Im Summer Split der LCK wurde das Team Siebter, verpasste also die Playoffs.

Hier endete der Vertrag von cvMax vor wenigen Tagen. Aktuell ist er also wieder auf dem Markt.

Während seine 5 Schützlinge aus der Zeit bei Team Griffin heute alle bei Teams der Weltklasse spielen, war cvMax keine große Karriere vergönnt. Aber vielleicht ändert sich das noch in den nächsten Jahren.

Wie sieht man den Coach? cvMax gilt in Südkorea als eine gefeierte, aber auch umstrittene Person. Er hat als einer der wenigen Star-Coaches in LoL keine Vergangenheit im E-Sport, sondern konnte 2017 einen Manager dazu überreden, ihn bei einem 2. Liga-Team in Südkorea einzustellen.

Er führte das Team Griffin in die 1. Liga, bewies ein unfassbares Gespür dafür, junge Talente zu erkennen, aber ruinierte sich letztlich die Chance, auf persönlichen Erfolg, durch sein unbeherrschtes Wesen: LoL: Gen G. schlägt T1 und wird Meister – Mit 3 Spielern aus einem hyper-talentierte Team, das 2019 an einem Skandal zerbrach