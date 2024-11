LoL: T1 holt sich bekannten Profi, um ihren Toplaner zu ersetzen – Wer ist Doran?

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was sagen die Fans zu Doran? In einem reddit-Post zu dem Thema merkt man schon, dass viele User Doran für den schlechteren Toplaner halten, der jetzt zur Schwachstelle von T1 werden wird. User wie Transhumaniste nennen es sogar ganz klar ein Downgrade zu Zeus .

Wer ist der Toplaner Doran? Choi Hyeon-joon ist 24 und als Doran in League of Legends bekannt. Sein erstes größeres Spiel spielte er bei der Esports World Championship für das Team Seoul. 2018 trat er dem Team Griffin als Trainee bei. Dort spielte er auch 2019 im Main-Roster mit, teilweise aber als Ersatz für den Toplaner Sword. 2019 kam es dann zu einem Vorfall mit einem Coach, der Sword gewürgt haben soll.

In League of Legends steht T1 wohl an der Spitze, was Popularität und auch Erfolg angeht. Das aktuelle Roster hat dabei eine große Fanbase aufgebaut. Doch nun ändert sich das Team und T1 erhält einen neuen Toplaner. Wir stellen euch Doran vor.

