HandOfBlood sagt, er holt 2 chaotische Twitch-Streamer in sein Profi-Team bei LoL, Fans toben

Der Influencer HandOfBlood betreibt mit Eintracht Spandau ein führendes Team im deutschen League of Legends. Im Frühling 2024 wurde man sogar Europa-Meister in LoL. Doch jetzt, am 18.11., hat man die Verpflichtung von zwei Twitch-Streamern bekanntgegeben: 2025 sollen angeblich Trymacs und Chefstrobel für die Eintracht auflaufen. Einige Fans poltern auf Twitter: Das sei Wettbewerbsverzerrung.

Das ist die Nachricht: Am 18.11. gab Eintracht Spandau bekannt, dass man die Twitch-Streamer Trymacs und Chefstrobel als Teil des neuen Kaders für 2025 verpflichtet hat (via X).

Die Mission „EMA Masters 2.0 starte jetzt“ – man peilt den erneuten Gewinn der Europameisterschaft an. Das erste Mal gewann man den Titel im April 2024.

Offenbar sollen die beiden gemeinsam mit den Twitch-Streamern und Ex-Profis PowerOfEvil (Midlane) und Broeki (ADC) zusammenspielen.

Laut Chefstrobel werde er entweder in der Top-Lane oder als Support im festen Kader spielen. Trymacs werde Ersatzspieler (via Twitch):

Fans schimpfen auf Wettbewerbsverzerrung

Wie ist die Reaktion? Einige Fans, die das für bare Münzen nehmen, sind sauer auf Eintracht Spandau für die Nachricht. Es gibt wütende Kommentare:

„Was für ein Downfall, Alter. Wer macht denn bitte eure PR? Wie kann man sich einen sexistischen H***sohn wie Strobel ins Team holen.“

„Falls das stimmt, gehört ihr für Wettbewerbsverzerrung angezeigt.“

„Sag bitte, dass das ein Witz ist“

HandOfBlood kommentiert in seiner Rolle als „Präsident Knabe“, die Verpflichtung habe sie ein „halbes Vermögen gekostet“. Man glaube, mit der Verpflichtung im sportlichen Betrieb einen Unterschied machen zu können.

Präsident Knabe schimpft auf Profis als „reichweitenschwache Versager“

Ist das denn ein Witz? Ja, es ist offenbar ein satirischer PR-Gag von HandOfBlood und Eintracht Spandau. Man sieht das auch daran, dass HandOfBlood nicht als „HandOfBlood“ kommentiert, sondern als „Präsident Knabe“, seine schräge Uli-Hoeneß-Parodie. Immer wenn Knabe in diese Rolle schlüpft, ist alles, was er sagt, satirisch und überzogen gemeint.

Fast zeitgleich mit der Verpflichtung wurde bekannt, dass Eintracht Spandau mit Top-Laner Pride einen neuen „seriösen Spieler“ geholt hat, dazu soll Lilipp auf der Support-Position zurückkehren. Das berichtet sheepesports) und die liegen mit solchen „Transfergerüchten“ in der Regel goldrichtig.

Zusammen mit PowerOfEvil in der Mid-Lane und Broeki auf der ADC-Position würde Eintracht Spandau 2025 dann 4 Spieler mit Profi-Erfahrung stellen, wobei wahrscheinlich Broekmann eine Schwachstelle wäre, aber keine so gravierende Schwachstelle wie Trymacs oder Chefstrobel.

Präsident Knabe tut den Bericht der E-Sport-Seite aber als „falsche Fährte ab“, die man den schmierigen Journalisten gelegt habe. Die beiden Profis seien „reichweitenschwache Versager“.

„Warum steht der Bronze-Olaf 10:1?!“

Das steckt dahinter: Trymacs und Chefstrobel sind beide bekannte Twtich-Streamer, die hobbymäßig LoL spielen. Die beiden machen aus ihrem LoL-Spiel unterhaltsamen Content. Die meiste Zeit beschimpfen sie sich gegenseitig und putzen einander runter.

Trymacs hat es mit einem lautstarken Rant über einen „Bronze Olaf“ sogar ins ZDF Magazin Royal geschafft:

Read more about our privacy policy Revoke the display of YouTube content.

Eintracht Spandau will 2025 auf mehr Entertainment setzen, aber nicht so

Die angebliche Verpflichtung der beiden hat einen ernsten Hintergrund: Eintracht Spandau hat tatsächlich angekündigt, für 2025 den sportlichen Ehrgeiz herunterzufahren und auf Spieler zu setzen, die für Content-Creation sorgen wollen. Denn der Gewinn der Europameisterschaft hat ihnen praktisch nichts gebracht. Geld verdienen sie nur mit Content, nicht mit sportlichem Erfolg.

Mit „Spieler, die mehr Wert auf Content-Creation legen“ waren aber offenbar eher ehemalige, spielstarke LoL-Profis wie PowerOfEvil gemeint, die am Ende ihrer Karriere stehen und auf Twitch wechseln.

Er wird wohl das Herzstück von EintrachtSpandau: Midlaner PowerOfEvil.

Spieler wie Trymacs, die nur hobbymäßig LoL daddeln, wären in der Prime League in der Tat Wettbewerbsverzerrung. Die ganze „Verpflichtung“ kann man wohl als PR-Gag sehen. Vielleicht werden Trymacs und Chefstrobel ja Content-Creator für Eintracht Spandau – im Kader werden sie wohl nicht stehen: In LoL ersetzt das Team von HandOfBlood nun einen Leistungsträger durch einen Twitch-Streamer (33)