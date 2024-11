LoL: T1 kann den Traum-Kader nach den Worlds 2024 doch nicht halten, ein zentraler Spieler verlässt das Team

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wer wird der neue Toplaner von T1? Am selben Tag kündigte T1 auch den neuen Toplaner an. Man schnappt sich den koreanischen Spieler Doran. Der spielte zuletzt beim koreanischen Team Hanwha Life, konnte sogar den Summer Split der LCK 2024 gewinnen. Bei den Worlds flog das Team im Viertelfinale gegen BLG raus. Ein Champion wurde bei den Worlds konstant gebannt, jetzt wird er geändert: LoL: Ein neuer Champion muss nach nicht mal 6 Monaten geändert werden, weil Profis einfach zu gut sind

Auch Zeus meldete sich dazu schon auf Instagram . Der dankt den einzelnen Spielern von T1, mit denen er seit er 19 ist spielen durfte: Es war mir eine Ehre, ein Teil von T1 zu sein und so viel Liebe zu erhalten, und es tut mir so leid, dass ich so abrupt gehen muss.

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

Top-Orga in LoL ließ Frauen-Team in der 3. Liga gegen Männer antreten – Es steigt in einem Jahr zweimal ab

Arcane Staffel 2 hat in Folge 5 einen Champion versteckt, den ihr nur an der Frisur erkennen könnt

T1 gewann 2024 erneut die Worlds in League of Legends . Vor allem hat ihr aktuelles Team eine große Fanbase. Doch das ist jetzt vorbei, denn der Toplaner Zeus ist nicht mehr bei T1. Dafür holt man sich einen anderen Toplaner eines koreanischen Top-Teams.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to