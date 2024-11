LoL: Der 4. Weltmeister unterschreibt bei T1 – Jetzt warten alle nur noch auf einen Mann

Der Weltmeister in League of Legends, T1, hat bekanntgegeben, dass man den ADC Lee „Gumayusi“ Min-Hyeon bis 2025 verpflichten konnte. In den letzten Tagen hatte das südkoreanische LoL-Team bereits die Spieler Oner und Keria dazu bewegen können, um zwei Jahre bei T1 zu verlängern. Jetzt dreht sich alles nur noch um einen Mann: Zeus.

Das ist die Situation: Das Team T1 spielt seit 3 Jahren in der aktuellen Konstellation zusammen. Um den erfahrenen, damals 3-fachen Weltmeister Faker in der Midlane hat man im Jahr 2021 vier Spieler geschart, die größtenteils aus der eigenen Jugend stammen. Dass ein Team in LoL so lange zusammenbleibt, ist eine Seltenheit und nur mit dem außergewöhnlich großen Erfolg von T1 zu begründen:

Dieses Teams erreichte in seiner ersten gemeinsamen Saison 2022 das Finale der Weltmeisterschaft und unterlag unglücklich DRX.

2023 und 2024 konnten sie die Weltmeisterschaft allerdings gewinnen. Die Fans lieben Faker seit mehr als 10 Jahren und bei dieser Ausgabe von T1 lieben sie endlich auch seine Mitspieler, die in den Jahren zuvor ständig ausgetauscht worden waren.

Am 18.11.2024, also morgen am Montag, liefen bei 4 der 5 Spieler allerdings ursprünglich ihre Verträge aus und die Fans sorgten sich, dass das Team auseinanderbricht. Denn die jungen Spieler, die man vor Jahren holte, sind mittlerweile alle zweifache Weltmeister und Stars in LoL, die viel höhere Gehälter fordern können.

T1 sichert sich die Dienste des ADCs Gumayusi

Wen hat man jetzt verlängert? Der 22-jährige ADC Gumayusi hat bei T1 bis 2025 unterschrieben (via twitter). Dies gab T1 heute um 13 Uhr deutscher Zeit über den Kurznachrichten-Dienst X, vormals Twitter, bekannt.

Dass er sich damit liebäugelte, bei T1 zu bleiben, hatte Gumayusi direkt nach dem Sieg der Weltmeisterschaft gesagt. Er könne sich sogar vorstellen, dass alle 5 Spieler bei T1 bleiben.

Schon in den letzten Tagen konnte sich T1 die Dienste von Supporter Keria und Jungler Oner bis 2026 sichern.

Midlaner Faker ist ohnehin noch bis 2025 im Kader.

“Der Infinity-Handschuh ist fast komplett”

Das ist jetzt die Diskussion: Auf reddit jubelt man “Der Infinity-Handschuh ist fast vollständig”, eine Anspielung auf Marvels Schurken Thanos.

Im Forum diskutiert man, dass Gumayusi nur für ein Jahr unterschrieben hat. Da heißt es aber: Das sei normal. Die Ausnahme seien eher Oner und Keria, die sich für 2 Jahre verpflichtet hätten.

Wer fehlt noch? Das große Rätsel ist jetzt um Top-Laner Zeus, der galt von Anfang an als Wackelkandidat, um den T1 und seine Fans bangen müssen.

Choi „Zeus“ Wooo-je ist erst 20 Jahre alt und hat in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich den größten Leistungs-Sprung bei T1 gemacht. Top-Laner ist zudem eine Posten, bei der es nur wenige Superstars von seinem Kaliber gibt.

Es könnte daher sein, dass Zeus aus dem Schatten von Faker tritt und “sein eigenes Team” anführen will. Bei einem neuen Druck hätte er sicher mehr, würde aber vermutlich auch mehr Geld verdienen.

Man geht davon aus, dass Zeus die Gewässer als Freelancer testet und T1 noch etwas schwitzen lässt, bis er sich dann – in den Augen der Fans – hoffentlich dafür entscheidet, bei T1 zu unterschreiben: LoL erreicht neue Stufe im E-Sport: Ein Video macht sogar harte Jungs ganz weich