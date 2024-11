LoL: Präsident Knabe verpflichtet Star-Spieler für „ein halbes Vermögen“, aber begeht schrecklichen Fehler

Vor kurzem kündigte Eintracht Spandau an, dass sie die beiden Twitch-Streamer Trymacs und Chefstrobel in ihr Team holen wollen. Diese Ankündigung wurde jetzt jedoch wieder zurückgezogen. Der Grund: Die beiden müssen mindestens einen Diamond-3-Rang in League of Legends haben, um als Profi-Spieler zu spielen.

Was war das für eine Ankündigung? Am 18. November 2024 postete Eintracht Spandau auf X, ehemals Twitter, dass sie die beiden Twitch-Streamer als neue Spieler für 2025 bei sich verpflichtet hätten. Mit den beiden in der Spielerschaft würde ein erneuter Sieg der Europameisterschaft angepeilt werden.

Die Community tobte bei dieser Ankündigung und warf dem Verein unter anderem eine Wettbewerbsverzerrung vor.

HandOfBlood, in seiner Rolle als Präsident Knabe, wetterte gegen die negativen Reaktionen auf X und meinte: „Hat uns ein halbes Vermögen gekostet, die beiden zu verpflichten. Trotzdem bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir mit genau solchen Akzenten im sportlichen Betrieb den Unterschied machen können.“

HandOfBlood ist einer der Mitgründer von Eintracht Spandau. Wir stellen euch den Twitch-Streamer im Video vor:

Eintracht Spandau gesteht „Fehler“ ein

Was ist das für ein „Fehler“? Am 19. November 2024, also einen Tag später, postete Eintracht Spandau auf X, dass sie erst bemerken würden, dass Profi-Spieler mindestens einen Diamond-3-Rang haben müssen. Spieler, die mit ihrem Rang darunter sind, können nicht in der Prime League spielen.

Doch nun ist auch dem letzten aus der Community klar: Es handelt sich hierbei um einen Witz. Schließlich ist einem Profi-Team wie Eintracht Spandau klar, dass ein Spieler, um verpflichtet zu werden, mindestens einen Diamond-3-Rang haben muss.

Wie sind die Reaktionen aus der Community? Die Community reagierte unter dem Posting mit Sarkasmus:

CledinatorX (auf X): „Danke für diese insanen Games. Wir werden euch nie vergessen Max und Chef“

Debakelna (auf X): „Hä, mit viel Coaching schafft Strobel das doch bis Ende des Jahres“

OberbayerTV (auf X): „Kann ich mein Chefstrobel-Trikot zurückgeben?“

Chefstrobel stieg ebenfalls in die sarkastischen Reaktionen mit ein und postete auf X: „Danke für die heftige Abfindung und Jahresvorrat Knabemalz“

Auch wenn Eintracht Spandau angekündigt hat, ihren Fokus eher auf Unterhaltung, als auf einen weiteren Sieg in der Europameisterschaft zu legen, war die Rekrutierung von Trymacs und Chefstrobel von Anfang an ziemlich unwahrscheinlich. Doch die Auflösung hat nun auch die letzten aus der Community abgeholt.

