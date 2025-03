In LoL stand das Team von Europa schon vorm Aus, da schlagen sie die Favoriten

Heute am 12.3. ist bei League of Legends dem europäischen Team Karmine Corp ein überraschender Sieg gelungen: Sie konnten beim Turnier „The First Stand“ in Seoul gegen die favorisierten Chinesen von Top Esports gewinnen.

Das war die Situation: Aktuell spielen bei LoL 5 Teams, jeweils die Besten ihrer Region, in einer Gruppenphase beim neuen Turnier The First Stand gegeneinander. Es spielt jeder gegen jeden. 4 Teams kommen weiter. Das schlechteste Team scheidet schon jetzt aus.

Die Europäer Karmine Corp hatten gegen die 2 nominell schlechteren Teams im Wettbewerb verloren und standen eigentlich schon fast als das Team fest, das ausscheiden würde

Die Chinesen von Top Esports waren als Mitfavoriten ins Turnier gegangen. Hatten ein Spiel gegen Südkorea verloren, ein Spiel gegen die USA aber gewonnen.

Eigentlich war klar: Karmine Corp würde heute chancenlos gegen Top Esports verlieren und damit wäre das Turnier für sie praktisch zu Ende.

Karmine Corp besiegt souverän den chinesischen Meister

So kam es dann: Karmine Corp hat überraschend in nur 2 Partien klar gegen Top Esports mit 2-0 gewonnen.

Das 1. Match entschieden die Europäer in 31 Minuten für sich. Star-Rookie Caliste spielte 9-5-13 auf Ashe. Toplaner Canna steuerte 10-3-6 auf Jayce bei.

Auch Match 2 gewannen die Europäer souverän mit 18-5. Hier dominierte Caliste mit 8-0-6, während Midlaner Vladi auf Yone 6-0-2 spielte.

Twitch-Streamer Caedrel sieht die Leistung der Chinesen so schlecht, dass er sich wundert, wie das US-Team, Team Liquid, gegen sie verlieren konnte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Die lustigste Timeline

So wird das gesehen: Auf Reddit sieht man das Spiel als spektakulären Überraschungssieg, aber grade die Chinesen müssen sich da einigen Spott gefallen lassen. Für die sei das schon eine Blamage, heißt es.

TES wird mit Top Eastern Swimmers übersetzt, als das Team, das am schnellsten von Südkorea nach Hause schwimmen muss.

Es heißt: Top Esports sei zwar national extrem stark, blamiere sich international aber immer wieder.

Andere ätzen sogar: Jetzt gäbe es in LoL nur noch eine große Region , Südkorea.

Es sei kaum auszudenken, heißt es, was für ein Ärger auf die chinesischen Spieler wartet, sollten sie jetzt tatsächlich gegen das Team aus Thailand verlieren und ausscheiden.

Die Leistung von Karmine Corp, erst gegen die schwächsten Teams zu verlieren, und dann einen Mitfavoriten zu dominieren, wird hingegen als „brüllend komisch“ und „typisch für die LEC“ gesehen.

Ein Nutzer vergleicht Karmine Corp mit „Counter-Logic“ und nennt sie „Kounter Cogic“. Na gut. So richtig logisch scheint das Turnier im Moment jedenfalls nicht zu laufen. Vielleicht sehen wir doch noch unseren Freund Teemo im Spiel gegen die Favoriten aus Südkorea, die bislang alles gewonnen haben: Profi in LoL überlegt, den unmöglichen Champ zu spielen, um die Stars aus Asien zu überraschen