In LoL zeichnet sich eine historische Blamage für Europa ab

In League of Legends ist das erste internationale Turnier des Jahres 2025 gestartet: The First Stand. Die europäischen Vertreter sind dieses Jahr nicht G2, die üblichen Verdächtigen, sondern das französische Team Karmine Corp. Es läuft desaströs.

Was ist das für ein Turnier? Im Verlauf des Jahres gibt es normalerweise zwei internationale Turnier bei League of Legends: Das Mid-Season Invitational (MSI) im Sommer und die Worlds am Ende eines Jahres.

Das neue Turnier „The First Stand” wird 2025 jetzt erstmals in Seoul, Südkorea ausgetragen. Es markiert das Ende des Winter-Splits, der jetzt zu Ende ging.

Die 5 Regionen schicken ihre stärksten Teams in den Wettbewerb. Für Europa tritt der aktuelle Meister der LEC, Karmine Corp, an. Das Team aus Frankreich um den jungen Star-Rookie Caliste hat sich am 2. März überraschend gegen den europäischen Dauermeister G2 durchgesetzt.

Karmine Corp verliert die ersten beiden Spiele gegen die schwächsten Gegner

So läuft es: Für Karmine Corp startet das Turnier mit gleich zwei Niederlagen in Folge. Das wäre an sich nicht überraschend, weil Niederlagen gegen Teams aus Südkorea und China eingeplant sind.

Doch es kommt viel schlimmer, denn Karmine Corp hat die ersten zwei Spiele gegen die „schwächsten Teilnehmer“ im Feld verloren:

Zuerst holte man sich eine 1–2 Niederlage gegen das US-Team Team Liquid ab

Heute hagelte es eine 0–2 Abreibung gegen den Vertreter der traditionell schwachen Region, Asia-Pacific. Nicht mal ein Match konnte man gegen CBTC Flying Oyster gewinnen, ein Team aus Taiwan.

Gegen die „großen Jungs“ Hanwha Life Esports (Südkorea) und Top Esports (China) kann sich das Team wohl kaum noch eine Hoffnung machen. Es wäre eine riesige Überraschung, wenn Karmine Corp jetzt noch ein Match für sich entscheiden könnte.

So geht es weiter: Am 12. März wird man gegen Top Esports ranmüssen, am 13. März geht es gegen Hanwha Life – wenn kein Wunder geschieht, wartet dann die blamable Heimreise auf die Spieler.

Warum ist das so blamabel? In den vergangenen Jahr konnte der stärkste Vertreter von Europa bei MSI und Worlds zumindest einige Spiele gewinnen. Das europäische Top-Team war eigentlich immer besser als die Teams der USA und sicher besser als die „kleinen Regionen“.

Aber bei „First Stand“ ist man jetzt in der Hackordnung ganz nach unten gerutscht.

Solche extrem bitteren Niederlagen erinnern an Abreibungen, die man früher, etwa im Jahr 2020, bei den großen US-Teams gesehen und belächelt hat, wenn vermeintliche Star-Spieler wie Doublelift oder Bjergsen sang- und klanglos von den Worlds sieglos nach Hause fuhren.

Doch 2025 scheint es uns Europäern so zu gehen.

Auf reddit herrscht schon Galgenhumor

So wird das kommentiert: Es ist jetzt auf reddit schon Galgenhumor angesagt. Karmine Corp wird als „Karmine Corpse“ verspottet, als Leichnam.

Ein anderer ätzt: Ich frag’ mich, was Caps grade macht – der Midlaner von G2 gilt als bester Spieler in Europa.

Vor allem der Jungler Yike wird mit bereits 23 Toden in den 4 Niederlage als Schwachstelle des Teams ausgemacht. Vielleicht hätte sich Yike doch ein Herz fassen und den Teemo rausholen sollen: Profi in LoL überlegt, den unmöglichen Champ zu spielen, um die Stars aus Asien zu überraschen