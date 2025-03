Ein Team war der jahrelange Champion im europäischen LoL, jetzt verliert es gegen Newcomer in nur 3 Matches

Am vergangenen Sonntag, dem 2. März 2025, fand das Finale der LEC Winter 2025 in League of Legends statt. In einem Best-of-5 gelang es einem recht neuen Team, die Favoriten vom Thron der LEC zu stoßen.

Was ist die LEC? Die LEC (League of Legends EMEA Championship) ist die größte Liga für League of Legends in Europa. Eine Saison der LEC wird in 4 Turnieren abgehalten. Der Winter-, Frühlings- und Sommersplit sind die ersten 3 Turniere des Jahres. Mit dem Saisonfinale endet die LEC-Saison und die drei besten Teams dürfen bei den Weltmeisterschaften teilnehmen.

Wer waren die Champions der LEC? Das Team G2 Esports ist seit Jahren eines der stärksten LEC-Teams. Mit insgesamt 16 Titeln ist es das Team mit den meisten LEC-Siegen in der Geschichte. Im Jahr 2024 gewannen sie jeden der drei Splits und das Saisonfinale.

Von den letzten acht LEC-Turnieren gewannen sie ganze sieben. Doch jetzt wurden sie von Newcomern geschlagen, die bislang unscheinbar wirkten.

Von welchen Newcomern wurden sie geschlagen? Das Team von Karmine Corp hatte sein Debüt in der LEC beim Wintersplit 2024. Bei ihrem ersten und zweiten Turnier landeten sie auf dem letzten Platz. Eine Steigerung gab es später auf den vierten Platz im Sommersplit. Seitdem war Karmine Corp eher unter dem Radar.

Schaut euch hier den Trailer zur 1. Season in 2025 in LoL an:

Die Champions der europäischen Liga wurden vernichtet

Wie verliefen die Matches des Finales? Die erste Runde war für Karmine Corp hervorragend. Jede Lane war gewonnen und der Midlaner „Vladi“ konnte mit dem Champion Taliyah sehr dominant spielen. Ein Endergebnis von 21 zu 9 für Karmine Corp war die erste Überraschung des Finales.

Beim zweiten Match gab es noch Hoffnung für G2 Esports. Nach einem Goldvorteil für Karmine konnte sich G2 etwas zurückkämpfen. Durch viele Drakes, zwei Barons und dem neuen Buff vom epischen Jungle-Monster Atakhan konnte sich Karmine Corp am Ende durchsetzen. Das zweite Match ging mit einem Endergebnis von 18 zu 9 zu Ende.

Das dritte und letzte Match war am Anfang ausgeglichen. Nach einem katastrophalen Kampf um den Drake wurde G2 regelrecht zerrissen. Seitdem konnte G2 keinen weiteren Kill mehr bekommen und wurde von Karmine Corp vernichtet. Das letzte Spiel des Finales fand mit 24 zu 6 ein Ende.

Der Midlaner Vladi von Karmine Corp wurde als MVP des Turniers ausgezeichnet.

Karmine Corp hat den LEC-Giganten G2 Esport in dem Finale mit 3-0 vernichtet und ist jetzt LEC-Champion. Mit dieser Errungenschaft hat Karmine Corp sich einen Platz im Saisonfinale gesichert.

An Karmine Corp haben nur wenige geglaubt

Was hat sich bei Karmine Corp geändert? Das Team hat bereits im Upper Bracket Finale gegen G2 Esports gespielt. Mit einem 3 zu 1 für G2 mussten sie sich geschlagen geben und hatten eine weitere Hürde, um in das Finale zu kommen.

Der Botlaner „Caliste“ von Karmine Corp erreichte im ersten Spiel gegen G2 weder Kills noch Assists und war mit sieben Toden lediglich ein Boxsack für G2. In den folgenden Matches war er wenig präsent und hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Später entschuldigte Caliste sich auf x.com.

Hallo zusammen, ein kurzer Tweet im Nachhinein, um meine Gefühle von gestern zu teilen. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass das meine schlechteste Leistung in meiner Karriere war, und ich entschuldige mich. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich akzeptiere es. Ich werde sehr, sehr hart arbeiten, um diese Woche zurückzukommen.

Durch diese Performance und dem LEC-Giganten G2 Esports als Gegner, sahen die Chancen für Karmine Corp schlecht aus. Im wichtigen Finale der LEC Winter 2025 konnte Caliste sich jedoch beweisen und zeigen, dass er einer der stärksten Botlaner in Europa ist.

Die Newcomer sorgten für hohe Zuschauerzahlen

Wie viele Menschen haben beim Finale zugeschaut? Über 800.000 Zuschauer haben über Twitch das Esports-Highlight verfolgt. Der vorherige Rekord des Turniers waren knapp 600.000. Die Rekorde wurden in den Upper Bracket Finals von Karmine Corp gegen G2 Esports und dem Finale der gleichen Teams aufgestellt.

Viele der Zuschauer waren aus Frankreich, dem Heimatland von Karmine Corp. Der französische Streamer und Mitgründer von Karmine Corp „Kamet0“ streamte das Finale für über 200.000 französische LoL-Spieler (via streamscharts.com).

In den Daten von escharts.com sieht man die Zuschauerzahlen aller Spiele. Karmine Corp hat in jedem der Matches gespielt, die in dieser Liste ganz oben sind.

