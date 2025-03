Riot verbietet jetzt externe Programme in LoL, also müsst ihr euch den Cooldown von 170 Champions merken

League of Legends ist als MOBA ein recht schwieriges Spiel. Man muss nicht nur das Spielen an sich lernen, sondern auch viele Dinge drumherum. Dafür nutzen viele Spieler auch externe Programme. Doch eine bestimmte Art davon wird jetzt verboten.

Um welche Programme geht es? In League of Legends gibt es diverse externe Programme, die euch im und vor dem Spiel helfen sollen. Es werden euch automatisch Runen und Builds angezeigt, Counter gegen bestimmte Champions oder sogar, welche Skills ihr als erstes leveln sollt.

Einige Programme zeigen euch sogar zusätzliche Timer an, wenn euer Gegner seine Ultimate benutzt. Da gibt es manuelle, die ihr selbst startet in einem Overlay oder automatische, die sich im Spiel aktivieren. Doch damit ist jetzt, seit dem 13.03.2025, Schluss. Riot verbietet die Nutzung dieser Programme.

Auf x.com postete der offizielle Account Riot Games Developer Relations, dass man die Nutzungsbedingungen geändert hat, und alle Third-Party-Apps, die Enemy Ultimate Timer entfernen müssen, oder sie werden verboten.

In einem Reddit-Thread zu dem Thema werden Timer allgemein diskutiert, und ob man auch genauere Jungle-Timer einfügen sollte.

Spieler diskutieren, ob es ein Skill ist, sich Jungle-Zeiten zu merken

Was sagt die Community? Während einiger Teile der Community sich in einem Reddit-Thread fragen, warum solche Programme in einem kompetitiven Spiel überhaupt erlaubt seien, entfacht eine Diskussion über genaue Jungle-Timer.

Ein Spieler fragt sich beispielsweise, warum man nicht offiziell die Timer für alle Jungle-Camps auf der Map hat. LettucePlate (via Reddit) antwortet darauf, dass das Tracken der Timer und die Route des Jungles seit dem Start des Spiels ein Skill sei, der Jungler voneinander unterscheidet.

UngodlyPain (via Reddit) antwortet darauf, dass Jungle die wichtigste Lane sei, aber die, die am wenigsten gemaint wird. Er glaubt, es wäre für das Spiel besser, wenn man die Timer für Spieler sichtbar macht.

Der User Boemelz (via Reddit) stimmt ihm zu und sagt, dass man dann das Skillset haben muss, das Wissen der Timer zu nutzen. Das ist ein Skill, den der Twitch-Streamer Agurin gut macht.

Wie wichtig sind die Timer? Zu den Ultimate-Timern kann man sagen, dass sie schon extrem nützlich sind. Zu wissen, wann der Gegner eine Ultimate bereit hat, ist essenziell für die Lane und für Teamkämpfe. Bei Jungle-Timern kann man durchaus darüber diskutieren.

Früher gab es kaum bis gar keine Timer. Da musste man sich auch merken, wann der Drake, die Buffs oder der Baron kommen. Es ist durchaus vorstellbar, dass Riot auch die anderen Camps in Zukunft zugänglicher und leichter zum Tracken macht.

Was sagt ihr dazu? Findet ihr, dass es ein Skill ist, wenn man die Timer im Kopf behält, oder sollte so etwas immer einsehbar sein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.