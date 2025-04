LoL: Spieler hassen einen neuen Skin, der genau die Fehler wiederholt, die Riot vor 2 Monaten gemacht hat

Mit jedem Patch erscheinen neue Skins in League of Legends. Es freuen sich aber nicht alle Spieler, über neue Designs ihrer Lieblingschampions. Ein neuer Skin sorgt dabei für Kritik, weil Fehler wiederholt werden, die dafür sorgten, dass ein Skin gar nicht erst erschien.

Um welchen Skin geht es? Seit 2025 hat Riot einen neuen Ansatz für ihre Saison-Struktur. 4 Seasons wird es pro Jahr geben und jede Season bekommt auch einen Battle Pass, passend zum Thema. Die nächste Season, die im Mai startet, beschäftigt sich mit dem Thema Spirit Blossom .

In diesem Battle Pass könnt ihr wieder Skins freispielen, einer davon ist sogar kostenlos. In Kapitel 1 könnt ihr Spirit Blossom Ivern freischalten, ohne für die Premium-Version des Passes zu bezahlen. Doch ein Teil der Community ist mit dem Skin unzufrieden und fühlt sich an eine Situation erinnert, die nicht so lange her ist.

Das ist ein glorifiziertes Chroma

Wie reagiert die Community auf den Skin? Auf Reddit postete der User CJ-03-FIRE den Thread: Lasst uns den neuen Iver-Skin diskutieren. Er erklärt, dass er sich sehr auf einen neuen Ivern-Skin gefreut hat, doch als er ihn sah, war er enttäuscht. Er sagt zum Skin: Das ist ein glorifiziertes Chroma . Chromas sind einfache Skins, die Farben austauschen, also keine neuen Effekte oder Animationen bieten.

Nachdem er sich ein YouTube-Video des Skins angeschaut hat, wurde seine Kritik größer: Der Skin habe keine eigene Backport-Animation und auch die Fähigkeiten seien nur Recolors des Standards-Skins. Sein Post hat aktuell 1900 Upvotes und die Kommentare stimmen ihm größtenteils zu.

Der User Rafaap (via Reddit) fragt sich, wie man diesen Skin nach der Kritik am letzten Alistar-Skin vor 2 Monaten noch veröffentlichen kann. Der Grand Reckoning Alistar war kostenlos, doch auch der wurde für seine Qualität kritisiert, und Riot löschte ihn.

Auch Oleandervine (via Reddit) stimmt dem Ersteller des Threads zu. Er sagt sogar, der Skin sei einer der am wenigsten aufwendigen. Der User kritisiert, dass es genug Spiele gibt, die gezeigt haben, wie man einen Battle Pass richtig macht, doch Riot habe eine harte Zeit.

Jragon713 (via Reddit) glaubt, es gäbe gar kein Problem mit dem Skin, wenn er als einfacher Chroma erschienen wäre.

Was sagt ihr dazu? Findet ihr es egal, weil er gratis ist oder seid ihr mit der Qualität auch unzufrieden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Skins sind in League of Legends ein schwieriges Thema, vor allem seit es eine neue Skin-Variante gibt: LoL: Riot zeigt neuen 240€-Skin, doch die Spieler finden einen alten Skin aus 2016 besser, der nur 20 € kostet