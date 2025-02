Champ kriegt nach 4 Jahren einen neuen Skin in LoL, aber er ist so schlecht, dass Riot ihn löscht

In League of Legends sollte der Champion Alistar, der alte Bulle, mit einem Update eigentlich einen neuen Skin erhalten. Der „Grand Reckoning Alistar Skin“ wurde sogar schon auf dem Testserver von LoL gezeigt. Aber die Reaktionen waren so schlecht, dass Riot Games ihn jetzt entfernt hat.

Das war der Skin: Der Skin „Grand Reckoning Alistar Skin“ wurde in einem inoffiziellen Spotlight Video am 19.2.2025 auf YouTube gezeigt. Der Skin war bereits auf dem Testserver vorhanden.

Er ist in einer Reihe mit einer Vielzahl anderer „Grand Reckoning“-Skins für Champs wie Draven, Talon, Sion und Rell und Teil eines besonderen Events. Das Event „Die Große Abrechnung“ ist ein Spielmodus, der eine Arena zu LoL bringt.

Der Skin von Alistar verwandelt ihn in eine Art Boxer oder Martial-Arts-Kämpfer, mit Handschuhen und einem martialischen lila-rot-schwarzen Look.

Spieler lästern über neuen Skin für Alistar

Wie waren die Reaktionen? Die Reaktionen auf den Skin waren auf YouTube extrem negativ. Kommentare auf YouTube waren:

„Stellt euch vor, ihr wartet 4 Jahre auf einen Alistar-Skin und bekommt das“ – der letzte Skin, den Alistar erhielt, war „Lunar Beast Alisar“ im Jahr 2021. Der neue Skin wäre sein 15. gewesen.

„Sieht aus, als sind sie wieder bei der Skin-Qualität von Season 1“

„Willkommen zurück bei den 520 RP“-Skins – ein Hinweis darauf, dass der Skin sehr billig aussieht

Riot hat echt gesagt: „Yooo, seine Animationen sehen aus, als wäre er 200 Jahre alt. Lasst uns ihm einen Skin geben, der zu seinem Alter passt.“

„Frohes neues Jahr 2012, Jungs“

Riot Games löscht den Skin vom Testserver

Das ist jetzt die jüngste Entwicklung: Riot Games hat sich das Feedback der Community offenbar zu Herzen genommen und den Skin vom Testserver gelöscht (via X).

In den Kommentaren wird die Entscheidung begrüßt. Der Skin wird mit anderen Fehlleistungen von Riot Games verglichen, ansprechende alternative Outfits für Champions zu entwerfen. Einige sagen aber, statt den Skin zu löschen, hätte Riot Games ihn auch einfach verschenken können. Offenbar war der neue Alistar-Skin als Belohnung in Kisten geplant. Was sich sonst noch bei League of Legends tut, lest ihr hier: Eine Strategie dominiert den E-Sport in LoL seit Monaten, jetzt schwächt Riot sie stark ab