New World: Spieler fordern, Team solle Endgame gefälligst mal selbst spielen – Und die tun’s

Beim MMORPG New World (Steam) haben die Fans den Entwicklern eine Herausforderung gestellt: Die sollten mal selbst das Endgame des Spiels, in Myrkgard angehen. Und tatsächlich haben sich die Entwickler der Herausforderung gestellt, allen voran Entwicklungs-Chef Scot Lane.

Was war das für eine Herausforderung:

Ende November ging ein Thread im Forum von New World auf, in dem ein Spieler forderte, die Entwickler von New World sollten mal selbst einen „Myrkguard Chest-Run“ und „Portal-Run“ durchführen (via new-world-forum).

Das war gerade die Zeit, als das 1. Update in New World aufgeschlagen war, welches das Endgame des MMOs grindiger und schwieriger gestaltete, was viele Spieler damals frustrierte.

Die Aufforderung, das Endgame mal selbst zu spielen, bekam damals im Forum viel Aufmerksamkeit. Heute hat der Thread 745 Antworten, 1710 „Gefällt mir“-Angaben und mehr als 28.000 Aufrufe.

“Wir spielen New World nicht so gut wie ihr, aber wir spielen es”

So reagierte New World auf die Herausforderung: Die Entwickler luden am 20.12. 2021 ein YouTube-Video hoch, dass einen Run von 10 Team-Mitgliedern durch Myrkgard zeigt. Zu den 10 Mitgliedern der Gruppe gehörte auch Scot Lane. Der sagte gleich mit einem Schuss Selbstironie:

„Nur um das klarzustellen: Wir sind total undergeared. Mein Gear-Score ist 508. Damit bringe ich übrigens schon jetzt eine Entschuldigung dafür vor, warum ich später versagen werde.“ Scot Lane

Der Dungeon-Run zeigte das Spiel dann aus 4 verschiedenen Perspektiven gleichzeitig. Immer wieder wurden nützlich bis sarkastische Tipps eingeblendet á la „Folgt dem Anführer der Gruppe und rennt nicht einfach Loot hinterher!“ oder „Hört auf, eure Heiltränke zu horten, wenn ihr kurz davor seid, abzukratzen.“

Der Stream endetete letztlich mit einem Wipe und der Erkenntnis: „Hey, ihr seht: Wir spielen das Spiel … aber nicht so gut wie ihr!“

Fast eine Stunde dauerte der Run der Entwickler durch Myrkgard.

Viel Anerkennung für die Entwickler

So kam der Run an: Generell kam der Stream gut an, die Leute geben Amazon allein schon dafür Komplimente, dass sie die Herausforderung angenommen und den Run wirklich durchgezogen haben.

Einer sagt allerdings: Das komme jetzt ein bisschen spät. Sie wurden aufgefordert, den Run zu machen, als das Scaling im Endgame-Content völlig daneben war. Mittlerweile sei es deutlich leichter geworden, dennoch habe es Spaß gemacht den Entwickklern zuzuschauen.

Generell kommt die Aktion aber wirklich gut an. Auch wenn man keine Elite-Leistung sieht, heißt es, es wäre schon toll zu sehen, dass manche der Entwickler die Mechaniken wirklich gut kennen und man merkt, dass sie das Spieler-Feedback zu schätzen wissen.

Die Aktion der Entwickler zeige eine Menge Integrität.

Das steckt dahinter: Solche Aktionen der Entwickler sind wirklich eine gute Möglichkeit, um den Spielern zu zeigen: Hey, auch wenn nicht alles perfekt ist, verstehen wir euch und nehmen euer Feedback wirklich ernst.

Das ist allgemein der Vibe, der von New World in den letzten Tagen und Wochen ausgeht.

Es heißt, man sei wirklich überrascht worden von dem riesigen Ansturm zum Release. Man habe dann im Eifer, Fehler auszumerzen, vieles übereilt und schlimmer gemacht. Amazon sehe das mittlerweile auch ein, habe die Arbeitsmethoden umgestellt, um mehr auf Qualität zu und Fehlerfreiheit zu achten. Jetzt arbeite jeder im Team hart daran, dass zahlreiche Feedback der Spieler umzusetzen und New World langfristig besser zu machen.

Der Chef sagte auch, er müsse Leute im Team bremsen, dass die sich im Eifer, New World zu verbessern, nicht ausbrennen. Das nütze ja auch keinen.

Vielleicht wird mit solchen Aktionen ja auch die Stimmung um New World wieder etwas freundlicher:

