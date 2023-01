LoL: Support-Build für Caitlyn erobert Korea – So spielt ihr den Champ wie der genialste Supporter der Welt

Ryu “Keria” Min-seok spielt als Supporter für T1 in der koreanischen Liga von League of Legends. Als eine der stärksten Ligen der Welt werden dort neben den genialen Spielen, auch neue Spielweisen gezeigt. So hatte Keria im Spiel gegen Kwangdong Freecs (KDF) Caitlyn auf der Support-Rolle gespielt und damit glänzen können.

Wieso wird Caitlyn als Support gespielt? Caitlyn wird immer mal wieder als Charakter in die ADC-Meta aufgegriffen. Mit ihrer hohen Reichweite kann sie auf große Distanz den Gegnern eine schwere Zeit bereiten. So hatte sich das auch T1 gedacht.

In dem Spiel gegen KDF priorisiert die Mannschaft von Keria Varus als ADC. Dieser Charakter zeigt ebenfalls eine riesige Reichweite durch seine Fähigkeiten. Nachdem sich KDF dann für Zeri und Yuumi entschieden haben und es sich dabei um eine sehr gängige und starke Kombination gehandelt hatte, reagierte T1 mit dem Caitlyn-Pick.

Die beiden Botlaner von T1 können somit aus sicherer Distanz gegen die Spieler von KDF spielen. Yuumi und Zeri besitzen beide eine niedrige Reichweite und tun sich sehr schwer gegen den Schaden aus der Distanz. Wie genau Caitlyn als Support gespielt wird, zeigen wir euch in diesem Artikel.

League of Legends ist ein über die Jahre ein riesiges Spiel geworden. Im Video könnt ihr sehen, wie groß:

Der zweite ADC hat es den Gegnern schwer gemacht

Welcher Gedanke steckt dahinter? Es ist nicht unüblich, einen ADC als Supporter zu spielen. Dies hat es mit Ashe schon einige Male gegeben. Doch im Gegensatz zu Ashe, die mit jedem normalen Angriff den Gegner verlangsamt, bringt Caitlyn lediglich Reichweite und massiven Schaden mit.

Die Kommentatoren haben nach der Charakterauswahl mit dem Gedanken gespielt, ob Caitlyn überhaupt ein Support-Item kaufen wird. Der Weg, den Keria mit Caitlyn geht, erinnert jedoch an den Supporter Pyke. Der beste Spieler Korea’s zeigt in der Liga, wie Caitlyn richtig gespielt wird.

Er kauft sich das Supporter Item und baut daraufhin lediglich massiven Schaden. Dabei fokussiert er sich auf Gegenstände mit Tödlichkeitsfaktor (Lethality im Englischen). Diese und die Kombination mit der W-Fähigkeit von Caitlyn, die ihr zusätzlichen Schaden durch einen Kopfschuss gewährt, führen zum großen Erfolg.

Die Schattengleve ist für euch das wichtigste Item nach dem Support-Gegenstand. Die Auswahl bei den mythischen Gegenständen fällt zwischen Eclipse und der Dämmerungsklinge von Draktharr. Darüber hinaus kann man noch den Sammler kaufen, wenn das Spiel lang genug dauert.

Der Item-Build für Support Caitlyn

Ist Support-Caitlyn für alle spielbar? Wenn ihr gern mit großer Reichweite spielen wollt, dann ist das ein Pick, den ihr auf jeden Fall im Auge behalten solltet. Caitlyn ist als Supporterin nur in speziellen Situationen spielbar. Das bezieht sich darauf, dass der Charakter keine Fähigkeiten mitbringt, die den Gegner großartig in seiner Spielweise hindern.

Durch die Kombination mit ADC’s wie Varus, die selber leichten CC (Crowd Control) mitbringen, kann Caitlyn ihre Yordle-Schlagfalle geschickt unter die Gegner legen, sodass sie ein wenig länger festgehalten werden und Caitlyn massiven Schaden austeilen kann.

Wenn ihr Caitlyn auf der Support-Rolle ausprobieren wollt, bedenkt jedoch, dass die Spieler von T1 diesen Pick mehrfach getestet und erprobt haben. Darüber hinaus ist er lediglich in bestimmten Situationen spielbar, aber dafür umso stärker.

Wie steht ihr zu dem Pick von Keria? Schreibt es uns in die Kommentare.

