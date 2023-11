21-Jähriger erreicht das Ziel in LoL, für das er 4 Jahre lebte, gewinnt 445.000 $: Kriegt trotzdem keinen Wunsch-Skin

Am Sonntag wurde T1 Weltmeister in League of Legends. Doch einer kann sich nicht so richtig darüber freuen: ausgerechnet der geniale Supporter des Teams, Ryu „Keria“ Min-seok, ist etwas enttäuscht, denn er darf sich nicht seine Lieblings-Heldin für einen besonderen Skin in LoL aussuchen.

Das ist die Situation:

Wer Weltmeister in LoL wird, darf sich von Riot einen Skin für einen Helden wünschen.

Doch diesen Helden muss er einmal im Turnier-Verlauf gespielt haben.

Doch mit welchen Champions man antritt, bestimmen die Spieler nicht unbedingt selbst. Das entscheidet ein Draft: Champs werden von Coaches ausgesucht oder gebannt, je nach der taktischen Ausrichtung des Teams und den aktuellen Erfordernissen.

Keria hätte in Match 4 vielleicht Lux gespielt, aber das Finale war nach 3 Matches zu Ende

Das ärgert Keria: Der Supporter Keria gilt als eines der größten Talente, die League of Legends je gesehen hat. Aber seine Runs bei den LoL Worlds endeten immer damit, dass er auf seinen persönlichen Endgegner BeryL stieß und der ihn und sein jeweiliges Team aus dem Turnier warf. So erging es Keria 2020, 2021 und 2022, immer war BeryL der Endgegner, den er einfach nicht überwinden konnte.

Doch 2023 war kein BeryL weit und breit zu sehen, also konnte Keria auch Weltmeister werden.

Natürlich bekam der verdammte BeryL seinen Willen, als der Weltmeister wurde:

Nach dem Turnier hat Keria nun 445.000 $ mehr, aber sein Traum ist geplatzt, denn er wollte so gerne die Heldin Lux als eigenen Skin. Denn die ist einfach liebenswert und verbreitet Licht und Freude überall wo sie wandelt – na ja, eigentlich ballert Lux mit mächtigen Laser-Beams am liebsten ihre Gegner um, aber irgendwie zählt das in LoL, als Licht verbreiten.

Wie sein Botlane-Partner Gumayusi erklärt: „Keria mochte ursprünglich Thresh und Lux am liebsten, und es wirkte so, als wolle er wirklich einen Skin für Lux. Wenn wir noch auf die blaue Seite gekommen wären, hätten wir uns vielleicht für die Kombo „Caitlyn/Lux“ entschieden, aber wir hatten 3-mal in Folge die rote Seite und haben die Partie 3-0 gewonnen.“

Denn die Seiten in LoL sind nicht ganz symmetrisch, sondern unterscheiden sich in Details voneinander. Daher entwickeln Teams Strategien und favorisieren Helden für eine Seite. Zudem gelten für die Botlane noch besondere Regeln, hier müssen Supporter und ADC zwingend zusammenpassen.

Keria hätte also in Spiel 4 vielleicht zu Lux gegriffen, aber weil das Finale der LoL Worlds gegen Weibo Gaming schon so früh zu Ende war, kam Keria nicht mehr dazu Lux zu spielen.

Keria

“Sie sagten, sie können Bard auch hübsch machen. Ich hab nur die Stirn gerunzelt”

Das sagt Keria selbst: Wie PC Gamer schreibt, sagte Keria etwas enttäuscht:

„Also, ich hab nur darüber nachgedacht, einen Lux Skin zu machen. Ich hab nie über einen anderen Helden nachgedacht. Als ich also zum Meeting bei Riot bin, hab ich dort die meiste Zeit über Lux geredet. Ich hab sie gebeten, Lux hübsch zu machen und sie sagten zu mir, sie könnten Bard auch hübsch machen. Ich hab nur die Stirn gerunzelt.“

Bard, mit dem Keria im Finale glänzen konnte, ist so ziemlich das Gegenteil von Lux: Ein stämmiger, großer Typ, der ein bisschen aussieht wie ein Ballon.

Bard

Dass Riot Games dem Supporter nicht seine Lieblings-Heldin gönnt, sondern ihm Bard zumutet, scheint den jungen Mann doch etwas aus der Bahn zu werfen.

Auf reddit jedenfalls haben einige Spieler Mitleid mit Keria. Riot solle doch einfach ein Auge zudrücken und dem Mann seine Lux geben.

Doch andere haben einen einfachen Tipp für ihn: „Werd einfach noch mal Weltmeister.“ Mal gucken, wo BeryL 2024 spielt.

Für welche Champions sich die anderen Spieler von T1 entscheiden, lest ihr hier:

LoL: T1 enthüllt, welche Champs neue Skins nach den Worlds 2023 erhalten – Netflix-Star ist dabei