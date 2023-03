Wer im Sommer 1.000 € in die coolste Gaming-Aktie steckte, hat jetzt noch 40 € – Experte: „Furchtbar für den E-Sport“

Der E-Sport-Clan FaZe hat seine Wurzeln auf YouTube und in Shootern wie Call of Duty oder Counter-Strike. Doch seit der Gründung 2010 ist die US-Organisation zu einer weltweiten Gaming-Marke gewachsen. Es ist der größte E-Sport-Clan auf Social-Media. Aber die Idee, an die Börse zu gehen, erweist sich als schwierig. Man wollte sich als coole Medien-Marke für die Gen Z platzieren, 8 Monate später ist die Aktie um 96 % gefallen. Ein Experte im E-Sport sagt: Dieser Mangel an Erfolg mach es allen im Gaming schwerer, an Geld zu kommen.

Was ist der FaZe-Clan? Das ist eine E-Sport-Organisation aus Los Angeles, die man schon als kontrovers bezeichnen kann. Auf der einen Seite ist FaZe unfassbar erfolgreich auf Social Media:

Sie haben fast 5,8 Millionen Follower auf Twitter

11.6 Millionen auf Instagram

8,6 Millionen auf YouTube.

Sie sind mit riesigem Abstand das größte E-Sport-Team der westlichen Welt.

Auf der anderen Seite war FaZe immer wieder in Kontroversen verwickelt:

Ihr Fortnite-Star Tfue klagte darüber, in einem „Knebelvertrag“ gefangen zu sein

Einer der Gründer von FaZe war in umstrittene Skin-Wetten in CS:GO über die Insel Antigua verwickelt

Es gab immer wieder Kontroverse um dubiose Deals, bei denen Mitglieder des FaZe-Clans ihren Fans Dinge bewarben, die nicht okay waren, unter anderem einen Krypto-Scam.

FaZe ist die „Bad Boy – Oldschool“-Marke unter den Gaming-Organisationen. Sie setzen weniger auf erfolgreiche Teams und mehr auf YouTuber, Entertainment und Persönlichkeiten.

Legendär ist etwa die Geschichte um „FaZe Jarvis“, der weinend aus Fortnite verbannt wurde, weil er einen Aimbot verwendete:

40-Mal mehr Follower auf YouTube als die größte Sport-Marke der USA

Das war die Idee beim Börsengang: Das Unternehmen ging im Juli 2022 an die Börse NASDAQ. Man rief eine Bewertung von 725 Millionen $ auf. Wie Yahoo Finance berichtet, war es die Idee der Firma:

FaZe ist eine „Medien-Firma“, die der „Gen Z“ nahe steht – 80 % der Fans seien zwischen 13 und 34 Jahre alt

Durch die Firma könnten Unternehmen eine ganz neue Zielgruppe von Werbekunden ansprechen, die für klassischen Sport nicht zu erreichen sind. So hätten die Dallas Cowboys, die größte Sport-Marke der USA; nur 281.000 Followers auf YouTube – FaZe habe 8,6 Millionen (via yahoo).

8 Monate FaZe an der Börse: Von 10 $ auf 25 $ hoch auf 0,40 $ runter

Wie ist es jetzt wirklich gelaufen? Die Aktie lief zumindest für Langzeitinvestoren ziemlich furchtbar:

Wer im Juli 2022 1.000 $ in die Aktie investiert hat, hat jetzt noch Aktien im Wert von 40 $ übrig.

Denn der Wert der Aktie ist von etwa 10 $ auf 0,40 Cent eingebrochen.

Die Aktie konnte kurzfristig, im August 2022, sogar einen Höchstwert von fast 25 € erreichen. FaZe konnte ihren Wert also verdoppeln. Im August hatte FaZe starke Wachstumszahlen vorgelegt, konnte seine Verkäufe um 22 % im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.

Aber seit dem 26. September begann ein jäher Kurs-Rutsch, der die Aktie jetzt fast 96 % ihres Werts gekostet hat.

Fehlender Profit, hausgemachte Probleme und der E-Sport-Winter drücken Aktie

Wodurch kam der Kurs-Rutsch? Die einfache Analyse ist: Die Firma ist nicht profitabel, sondern verliert jeden Monat Geld, obwohl sie den Umsatz steigern können.

Daher haben Anleger die Befürchtung, FaZe könnte in die Lage kommen, durch eine erneute Ausgabe von Aktien Geld einzunehmen. Wenn mehr Aktien eines Unternehmens ausgeschüttet werden, sinkt dadurch der Wert der einzelnen Aktie, man spricht von „Dillution“ – Anleger fürchten das normalerweise.

Insgesamt war das Aktien-Klima in den letzten Monaten ohnehin schlecht. Der Krieg in der Ukraine, steigende Zinsen, Inflation, die Nachwirkungen von Covid und Zeichen einer Rezession drückten auf die Stimmung der Anleger.

Zudem scheint der E-Sport-Hype, den es vor einigen Jahren gab, stark zu verblassen. Vor einigen Jahren glaubte man, „E-Sport werde das nächste Poker“, ein weltweiter Hype. Davon ist man mittlerweile weg.

Dazu kommen einige hausgemachte Probleme: So wollte FaZe eigentlich im Frühling 2022 eine riesige Reality-Show feiern: So eine Art „Big Brother“, nur machte ihnen da Corona die ganze Aktion kaputt.

Jeder im Gaming hat es nun schwerer, an Geld zu kommen

Das sagt ein E-Sport-Experte: Der E-Sport-Experte und „100 Thieves“-Chef Nadeshot hat sich zu der Krise geäußert.

100 Thieves geht einen ähnlichen Kurs wie 100 Thieves. Setzt nicht so stark auf sportlichen Erfolg, sondern eher auf Influencer und schicke Klamotten. Als direkter Konkurrent könnte man daher meinen, dass sich Nadeshot über den Niedergang der Aktie freut, aber im Gegenteil.

Er sagt, das sei ein riesiges Problem für die ganze E-Sport-Industrie:

„Lasst mich das klar sagen und ganz deutlich sein: Ihr könnt sagen, das wäre ihre eigene Schuld, und sie hätten uns verarscht, indem sie reingesprungen sind, aber ihr Mangel an Erfolg ist eine furchtbare Sache für die ganze Industrie.“

Investoren von außen, die sich das Gaming-Geschäft ansehen und einsteigen wollten, würden angesichts des riesigen Verlusts bei FaZe nichts mit der Gaming-Industrie zu tun haben wollen. Die würden da nicht mal mit Kneifzange rangehen.

Das sei zwar eine spezielle Situation von FaZe, aber die ganze Sache mache es jeden im Gaming schwerer, mit Investoren über Geld zu reden.

Allgemein ist die Situation im E-Sport gerade kritisch:

