LoL-Profis streiken zum Start der Liga, Riot sagt: Stellt volle Teams auf oder keiner fährt zur Weltmeisterschaft

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Für die amerikanische Szene steht 2024 zudem ein großer Wechsel bevor. TSM, die seit der Gründung von League of Legends ein wichtiger Bestandteil waren, geben ihr Team auf, um in eine stärkere Region zu wechseln:

Diese Teams sind FlyQuest, Team Liquid und Evil Geniuses. Sie belegten in der NACL nur die Plätze 7, 9 und 13, halten aber trotzdem an den Ausbildungsmannschaften fest.

In LoL baut fast jeder Assassine ein Item, weil es so verdammt mächtig ist

Damit wolle man dem Modell in Europa und Korea nacheifern. In Europa etwa gibt es für jede Region eine Art “zweite Liga”, von denen sich dann die besten Teams für die EU Masters qualifizieren können. In Deutschland ist das die Prime League, in der Teams wie Schalke 04, Eintracht Frankfurt, aber auch das LoL-Team von HandOfBlood – Eintracht Spandau – spielen.

Was sagt Riot Games genau? Eigentlich sollte morgen, am 1. Juni, die Sommer-Saison der LCS starten. Doch der Start wird jetzt um zwei Wochen auf den 15. Juni verschoben. Diese zwei Wochen sollen die Teams nutzen, um die Probleme aus der Welt zu schaffen und eine aktive Mannschaft aufzustellen.

In der amerikanischen E-Sport-Szene zu League of Legends gibt es aktuell viele Unruhen. Profi-Spieler streiken für den Erhalt der sogenannten Academy-Teams, über die Nachwuchs gefördert werden soll. Riot Games hat deshalb den Start der Saison um zwei Wochen verschoben, stellt aber auch ein Ultimatum für die Weltmeisterschaft.

Insert

You are going to send email to