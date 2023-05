In LoL baut fast jeder Assassine ein Item, weil es so verdammt mächtig ist

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was macht Youmuu’s Ghostblade so mächtig? Vor allem die neue Passive Heimsuchen macht das Item unglaublich stark.

Mit Patch 13.10 haben viele Items in League of Legends mal mehr, mal weniger große Anpassungen bekommen. Youmuu’s Ghostblade wurde ein Mythic-Item und dementsprechend stärker gemacht. Zu stark, wie viele Spieler finden. Im nächsten Patch bekommt Youmuu’s Ghostblade daher starke Nerfs.

