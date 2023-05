LoL ändert eine Kleinigkeit, sorgt für riesigen Streit in der Community: “Haben die das vergessen?”

Riot Games hat vor kurzem mit Patch 13.10 ein umfangreiches Update seinem MOBA League of Legends spendiert. Dabei gab es nicht nur allerlei Bugfixes und Änderungen an Items und Champions, sondern auch eine Modifikation eines kleinen, aber wichtigen Details. Manche Spieler laufen deshalb nun Sturm. Womit dies zu tun hat, erfahrt ihr hier.

Was hat sich mit dem Patch 13.10 geändert? Laut den Patchnotizen von Riot Games sind neben Änderungen an Champions, Items sowie Bugfixes ein wichtiges Detail bei der Fülle an Informationen des umfangreichen Updates fast untergegangen. So schreibt der Entwickler darin:

Mit Ausnahme des ersten Minion-Spawns, treffen die Minions auf allen Lanes gleichzeitig aufeinander (Side-Lanes werden beschleunigt) Minions, die einen gegnerischen Turm erfasst haben, werden den “Hilferuf” ignorieren, die gegnerischen Champions ins Ziel zu nehmen Die Geschwindigkeitsänderung wird bei 14 Minuten des Spielverlaufs aufgehoben, wenn die Plates abfallen. Riot Games, Patchnotizen zu Version 13.10, (via esports.net)

Wie reagieren die Fans? Vielen Veteranen ist dieses Detail sofort ins Auge gesprungen. Schnell kam es zu einer Diskussion auf Reddit). Dort machten die Spieler ihrem Ärger nämlich bereits Luft. Warum dies nicht zu unterschätzen ist und welchen Einfluss Reddit auf Riot Games hatte, lest ihr hier.

Die Beschwerden haben allerdings nicht direkt etwas mit dem Patch 13.10 zu tun. Es liegt vielmehr in einer Änderung, die bereits letztes Jahr erfolgt ist.

Und zwar geht es um die Änderungen zugunsten der Top-Lane. So gab es folgende Modifikationen dort (via gameriv.com):

Solo-Lanes erhalten mehr XP, und zwar wird der Erfahrungs-Multiplikator auf 95 % anstelle 93 % gesetzt.

Das Bot-Lane Duo wird einen reduzierten Erfahrungsbonus-Multiplikator mit 22 % anstelle der vorherigen 24,73 % erhalten.

Die Mid-Lane Minions erhalten 1 Gold weniger in den ersten 14 Minuten des Spiels.

So schreibt Reddit-User ClownSevenSix, dass er dieses Balancing als komisch empfinde. Und weiter meint der User, dass gerade jene Änderung der Grund dafür sein kann, dass wirtschaftlich günstigere Tanks wie K’Sante oder Nautilus optimal für die Mid-Lane seien. Daneben wurde ein Champion 33-mal gebannt, weil er aussieht, wie ein ungefährlicher Gegner.

Im Detail rechnet der User Random_Guy12345 herunter, was man an Gold nun in der Mid-Lane weniger hätte. So behauptet er, dass sich innerhalb der ersten 14 Minuten 26 Wellen (jeweils 30 Sekunden – keine in der Zeit bis 1:05) – mit jeweils einem Gold Abzug pro Minion – auf der Mid-Lane ein Verlust von 164 Gold (bis zur 14. Minute der Runde) ergebe.

150 Gold erscheint nicht sonderlich hoch, doch auf der anderen Seite denke ich an Situationen, wo man Items benötigt, auf die man magere 30 Gold aber noch warten muss. sagt der Reddit-User Shmirel

Auf der anderen Seite verstehen manche User das Vorgehen von Riot Games. So entgegnet beispielsweise Reddit-User radinggod123: Ganz ehrlich, die Mid-Lane ist der beste Ort im Spiel auf die Geschehenisse schnell Einfluss zu nehmen sowie Ganks zu überleben. Es ist immernoch fair.

Reddit-User orroro1 denkt bei der ganzen Thematik auch an neue und Casual-Spieler, so sagt er, dass die ganzen speziellen Regeln von Riot Games neue wie auch Casual-Spieler nur noch mehr verwirren. Diese hätten mit über 150 Champions schon genug an Regeln zu befolgen (via Reddit).

Wie steht ihr zu dem Thema? Begrüßt ihr die Anpassungen seitens Riot oder seht ihr das ähnlich wie genannten Reddit-User? Schreibt dazu in unsere Kommentare.

