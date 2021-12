Reddit ist für Entwickler eine Teufelsgrube. Die Spieler dort spielen oft ganz bewusst Macht-Spielchen – behauptet der frühere Communications-Lead von Riot Games.

Egal um welches Spiel es geht: Jedes hat ein eigenes Forum auf der Seite Reddit, ein sogenanntes „Subreddit“. Die neusten Themen, spannende Entwicklungen aber auch Kritik an den Spielen wird hier diskutiert. Doch für Spiele-Entwickler ist Reddit etwas, das man meiden sollte, wenn man gutes Feedback will – das zumindest behauptet ein ehemaliger Riot-Mitarbeiter.

Wer spricht da? Ryan Rigney, er arbeitete von 2018 bis 2020 als weltweiter PR-Chef von League of Legends, vorher war er bereits 3 Jahre bei Riot Games in der PR und als Autor. Neben seiner Arbeit an LoL, war er auch für PUBG und Apex Legends tätig – seine Karriere begann er von 2006 bis 2014 als Gaming-Journalist (via linkedin).

Manche Nutzer könnten ihn noch als „Riot_Cactopus“ kennen, denn im Subreddit von League of Legends war er über Jahre sehr beliebt. Im Gespräch mit Inven Global sprach er nun über die Schattenseiten von Reddit.

“Auf reddit geht es um Macht und Beherrschung”

Was wurde gesagt? Rigney lässt nur wenig Gutes an Reddit. Er ist der Ansicht, dass die Diskussionen im jeweiligen Subreddit eines Spiels schon lange nicht mehr mit dem Zweck der reinen Diskussion geführt werden oder um Ansichten auszutauschen. Fast immer stünde eine gewisse Agenda von einigen wenigen Spielern dahinter, um die Entwickler etwa dazu zu bringen, eine ganz bestimmte Änderung im Spiel umzusetzen:

Im Jahr 2021 können wir uns von der Ansicht verabschieden, dass Diskussionen in den Videospiel-Subreddits nur reine Spieler-Meinungen repräsentieren. Auf Reddit geht es nicht um Diskussionen – es geht um Macht und Beherrschung. Nur eine Meinung kann siegen und die wird durch den Kommentar repräsentiert, der am meisten Upvotes sammelt. Unsere Gehirne haben eine starke Befangenheit, wenn es um „sozial bestätigte“ Ideen geht.

Damit meint Rigney: Wenn wir sehen, dass eine Meinung viel Zuspruch von anderen Leuten bekommen hat, dann sind wir selbst auch eher geneigt, diese Meinung als Fakt oder korrekt zu akzeptieren.

Mit Reddit ist passiert, dass viele Leute diese Dynamik verstanden haben: Wenn eine Meinung viele Upvotes bekommt, dann beeinflusst sie auch viele andere Leute, um der Meinung zuzustimmen. Wenn du eine Meinung zu einem Spiel auf Reddit äußerst und sie viel Aufmerksamkeit bekommt, dann siehst du sie danach auch an anderen Stellen im Internet.

Dabei müsse man bedenken, dass im Subreddit oft nur ein kleiner Teil der Community sei – und oft ein ziemlich lauter. Selbst wenn nur ein Bruchteil der Community auf Reddit vertreten ist, kann es so wirken, als wäre alles in einem Spiel gerade negativ.

Weil quasi alle Reddit-Nutzer diese Dynamik verstehen, bedeutet das auch, dass die Spiel-Subreddits sich so verändert haben, dass es darum geht, die Entwicklung der Spiele zu beeinflussen anstatt sie zu diskutieren. Das ist einfach ein Fakt und niemand, der Reddit regelmäßig nutzt, würde dem widersprechen.

Reddit stürzt Entwickler in Depressionen

Dass Reddit aber auch tatsächliche Folgen für Entwickler haben kann, hat Rigney ebenfalls bereits erlebt. Da Reddit oft nur das Negativste ans Tageslicht bringt, beeinflusst das Entwickler, die sich regelmäßig auf Reddit herumtreiben.

Du siehst sie arbeiten und kannst dabei zusehen, wie der Enthusiasmus langsam aus ihren Augen schwindet. Ich lebte direkt neben einem ‘Environment Artist’, der an ‘The Last of Us Part II’ gearbeitet hat und ein bestimmter Teil des Subreddits hatte sich der Aufgabe verschrieben, das Spiel zu zerreißen, als es rauskam. Das war verrückt, denn viele Leute glaubten, dass es ein grandioses Spiel war, aber mein Nachbar konnte diese helle Seite nicht sehen. Er wurde depressiv. Er dachte, die Masse hasste diese Sache, der er Jahre seines Lebens gewidmet hatte. Letztendlich hat er die Spiele-Industrie verlassen.

Einer der Entwickler von “The Last of Us II” schmiss hin, nachdem er im Subreddit nur die negativen Sachen wahrnahm – obwohl viele Spieler:innen das Spiel geliebt haben.

Konfrontiert man die Rede-Führer auf Reddit mit solchen Vorfällen, dann gehen diese oft in eine Abwehrhaltung, erklärt Rigney weiter. Man kann dann einfach behaupten, es ginge lediglich um ehrliches Feedback.

[…] Sie sagen dann Dinge wie: ‘Ich glaube einfach, das Fortschritt-System sollte besser sein, darf ich das nicht sagen? Das ist doch Feedback! Spieler sollten in der Lage sein, den Entwicklern ihr Feedback zu geben!’ Man kann es einfach nicht schaffen, diese Leute dazu zu bringen, sich das größere Ganze anzuschauen, damit sie zugeben müssten, dass sie Teil eines Unterwerfungs-Rituals sind.

Es bringt laut Rigney auch gar nichts, darüber weiter zu diskutieren, denn das würde immer wieder nur in Sackgassen enden, bei denen man als Entwickler nur verlieren kann.

Einer der Top-Kommentare [unter diesem Interview] wird von einem Typen sein, der sagt, dass das alles [auf Reddit] berechtigtes Feedback sei, aufgrund von X, Y und Z. Der beste Weg, um Macht zu erhalten, ist einfach so zu tun, als gäbe es die Macht gar nicht.

Trotz all dem ist Rigney nicht der Ansicht, dass Reddit grundsätzlich schlecht sei.

Es ist eine spaßige Website. Es ist spaßig zu sehen, welcher Kommentar unter einer News-Story die meisten Upvotes bekommen hat. Ich benutze Reddit jeden Tag.

Aber Entwickler täten gut daran, andere Plattformen zu benutzen, um mit der Community in Kontakt zu treten. Aktuell erfülle Discord das für viele Entwickler recht gut, denn das sei immer eine ‘Momentaufnahme’. Dort spricht man mit einzelnen Spielern und bekommt unterschiedliche Meinungen, ohne dass eine Meinung besonders herausgestellt wird.

Es ist es immer wert, dahin zu gehen, wo die Spieler sind. Aber für diese tägliche Interaktion, glaube ich, sollten Entwickler viel selektiver vorgehen.

Was haltet ihr von dieser Ansicht? Stimmt ihr zu, dass man auf Reddit als Entwickler nicht so viel geben sollte? Oder ist Reddit eben doch nur Feedback, das man als Entwickler zu berücksichtigen hat?

Manchmal geben Entwickler den Forderungen der Spieler aber auch nach – und spielen ihr Spiel einfach mal selbst, wie bei New World.