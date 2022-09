DrDisrespect und Valkyrae ätzen gegen ihre frühere Heimat Twitch: „Ist zu einer ziemlich miesen Plattform geworden“

In einem kommenden Horror-Survival-Spiel müsst ihr in einem Möbelladen überleben und gegen die mutierten Mitarbeiter kämpfen.

Was stört Valkyrae an Twitch? Sie kritisiert, dass Twitch sowohl seiner Zuschauerschaft, als auch dem eigentlichen Rückgrat der Plattform, den Streamern, schaden würde. Bei YouTube wünsche man sich Erfolg für beide Plattformen, doch Twitch werfe einfach alles hin.

Was hat der Doc jetzt gesagt? In einem Tweet vom 21. September kritisierte DrDisrespect Twitch scharf. Es sei zu einer ziemlich miesen Plattform geworden, oder? Dazu versah der Doc seinen Post mit den Worten „Alles rächt sich irgendwann.“

Um welche Änderung geht es überhaupt? Am 21. September hatte Twitch Änderungen in der Umsatzbeteiligung von Streamern angekündigt. Die bisherige Sonderbehandlung größerer Streamer soll es zukünftig so nicht mehr geben.

