Deutscher Twitch-Streamer Kalle ist der Star in einem völlig irren Metal-Video, das mit Memes um sich wirft

Die westfälische Metalcore-Band Electric Callboy ist für ihre abgefahrenen Videos bekannt. Nun haben sie den bekannten Streamer Kalle Koschinsky angeheuert, die Hauptrolle in ihrem neusten Musikvideo zu spielen. Und das umarmt alle, was das Internet großartig macht.

Wer ist Kalle Koschinsky?

Der Streamer und Musiker ist in seiner früheren Arbeit vor allem als „Sidekick“ von Hand of Blood bekannt, mittlerweile aber selbst ein erfolgreicher Influencer.

Kalle ist seit 2016 auf Twitch, kündigte aber im April 2022 eine Pause an, weil ihn Twitch „kaputt“ mache.

Seitdem fokussiert er sich mehr auf YouTube und andere Produktionen, streamt aber auch wieder ab und an auf Twitch.

Zwischen Burnout und Alkoholsucht: Große Influencer über das Leben auf YouTube und Twitch

Was ist das für ein Video? „Arrow of Love“ ist einer der Tracks vom neuen Album „Tekkno“, das Electric Callboy am 16. September 2022 veröffentlicht hat. Im entsprechenden Video spielt Kalle den Liebesgott Amor, aber in einer sehr modernen Version.

Statt mit Pfeil und Bogen, wie man es aus den Mythologie kennt, geht Amor hier mit Pistolen, Granaten und Sprengstoff auf die Leute los, um sie zu ihrem Glück zu zwingen. Wo immer es Streit gibt, sorgt er gemäß dem Leitspruch: „I’ll give you love, shove it right into your face“ zu ihrem Glück.

Nicht nur erinnert Kalle in seinem Kostüm an Rambo, sondern spielt auch mit dem Charme von Call of Duty. Sogar Memes sind im ganzen Video verteilt, etwa das bekannte „Distracted Boyfriend/Girlfriend“-Meme (Minute 1:18) und „Cool Guys Don’t Look at Explosions“ (Minute 1:56).

Das Thema des Liedes ist dabei eigentlich recht direkt: Liebe ist für alle da und besser als Gewalt. Wir haben das Musikvideo hier für euch eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

„Ich hatte nur 3 Tage Zeit, um das Lied auswendig zu lernen“

Warum spielt Kalle da mit? Electric Callboy sind dafür bekannt, deutschen Größen aus dem Internet anzuheuern. Mit Kalle arbeitet die Band schon seit einiger Zeit zusammen. So entstand der Song „Castrop X Spandau“ etwa als Kollaboration, in denen Kalle selbst zu einem der „Callboys“ erhoben wird.

Kalle war also schon häufiger in Videos von Electric Callboy zu sehen, aber auch Hand of Blood war schon Teil der Produktionen. Wollt ihr ihn in einem Disco-Outfit der 80er-Jahre tanzen sehen, schaut euch mal „Hypa Hypa“ an.

Hänno sorgt auch selbst ganz gut für Unterhaltung und skurrile Momente:

Chef von LoL-Team Eintracht Spandau gibt bierernstes Interview auf Twitch – Nervt Moderator, bis der abbricht

Das sagt Kalle zum Video: Kalle selbst hat mit Metal bisher eigentlich weniger zu tun gehabt, aber arbeitet gerne mit Electric Callboy zusammen, wie er sagt: „Ich mag Musik mit Ohrwurm-Faktor und Electric Callboy kriegen das gut hin, wie ich finde.“

Wie er in einem Livestream am 21. September erklärte, habe er nur 3 Tage Zeit gehabt, um den Songtext für „Arrow of Love“ auswendig zu lernen. Es gehöre für ihn aber zu den besten Titeln des neuen Albums.

Falls euch Electric Callboy etwas zu hart ist, schaut euch doch mal Saltatio Mortis an. Auch die deutsche Folk-Rock-Band hat einen engen Bezug zu Gaming und Internet:

Saltatio Mortis über ESO und die Liebe zu MMORPGs – „Es gibt nichts Geileres als Interaktion mit anderen Spielern“