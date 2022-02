Zwischen Burnout und Alkoholsucht: Große Influencer über das Leben auf YouTube und Twitch

In einer Doku von STRG_F auf YouTube sprachen mehrere große Influencer von ihrem Leben auf Social Media. Die Influencer warnen davor, den Job leichtfertig anzugehen oder ihn überhaupt auszuüben, da er stressiger ist, als es den Anschein macht.

Die Doku verfolgte die Frage: „Mach Social Media krank?“, und setzte sich unter der Prämisse mit mehreren großen Content-Creatoren zusammen, um der Antwort auf den Grund zu gehen.

Befragt wurden bekannte Persönlichkeiten, die auf YouTube, Twitch und TikTok unterwegs sind:

Roman und Heiko Lochmann alias „Die Lochis“ – YouTube: 2,67 Millionen Abos

Jasmin „Gnu“ Sibel – YouTube: 1,24 Millionen Abos (Hauptkanal), Twitch: 511.000 Follower

Jonas Ems – YouTube: 2,75 Millionen Abos, Twitch: 52.000 Follower

Pascal „Kalle Koschinsky“ Becker – YouTube: 568.000 Abos, Twitch: 181.000 Follower

Florian „LeFloid“ Diedrich – YouTube: 3 Millionen Abos

Simon „Unge“ Wiefels – YouTube: 2,2 Millionen Abos, Twitch: 1,2 Millionen Follower

Nadine Breaty – TikTok: 8,1 Millionen Follower

Panikattacken, Burnout und Alkoholsucht

Was berichten die Influencer? Während Gnu über den Druck von Zahlen, Bezahlungen von Mitarbeitern und Community-Interaktion redet, geht Roman Lochmann noch weiter und berichtet von Panikattacken, Angstzuständen und „wirklich dunkle Phasen, die unmittelbar mit dieser Karriere zu tun haben“.

Roman Lochmann spricht von massig Arbeit schon während der Schulzeit: „Die Ferien waren immer voll“ und auch sonst haben die zwei Brüder sehr viel Stress gehabt, seit sie 12 Jahre alt waren. Als es zu viel wurde, wollten die Lochis sich nur noch um ihre Musikkarriere kümmern und nicht mehr YouTube auf ihre übliche Art und Weise verfolgen.

Auch Kalle Koschinsky erzählte von seiner Überforderung und dass er nach einer selbstauferlegten Challenge komplett zusammenbrach. Becker streamte 29 Tage am Stück und konnte am 30. Tag nicht mehr. Er saß weinend vor seinem Set-up und nahm sich danach eine Woche Pause.

Nicht genug, wie er auf Nachfragen offenbarte. Auch 2 Monate danach hatte er kleine Flashbacks, die ihn gedanklich zurück zum Zusammenbruch brachten. Kalle meint weiterhin, dass man sich als Selbstständiger nicht einfach krankschreiben lassen könne, wenn es einem nicht gut gehe, auch wenn es sich schon länger bei ihm anstaute.

Unge berichtet über Einbrüche von Fans in seinen Garten, die seine Socken vom Kleiderständer klauten und damit im Internet prahlten.

Jonas Ems und LeFloid reden sogar davon, in den Alkoholkonsum geflüchtet zu sein. Während Ems nur getrunken hat, wenn er mit Freunden rausging, damit der Rausch es für ihn erträglicher macht, falls er erkannt werden würde, griff LeFloid häufiger zum Alkohol.

Diedrich sagte, dass er festgestellt habe, dass man in seiner Branche „unwahrscheinlich gut unbeobachtet trinken kann.“, da man 6 Tage die Woche auf Events und After-Show-Partys sein könne. Nach und nach habe er auch in Streams angefangen zu trinken und befand sich in einem Zyklus, der absolut ungesund war.

LeFloid zog nach eigenen Angaben die Reißleine, als Kollegen und seine Frau ihn auf seinen Alkoholkonsum ansprachen.

Der Druck des Algorithmus, der Pflichten und Fans

Einige Content-Creator berichteten in der Doku darüber, dass sie irgendwann gar nicht mehr hinter dem stehen konnten, was sie da eigentlich produzieren mussten. Der Algorithmus gab es ihnen quasi vor und dadurch stieg der Stress weiter und der Spaß sank.

Um bei YouTube und Twitch ganz oben dabei zu bleiben, ist es nicht selten, dass man seinen Content anpassen muss, damit neue Leute den Kanal entdecken oder aber das Abo nicht kündigen. Oft fühlen sich Influencer dadurch unter Druck gesetzt, Dinge tun zu müssen, die ihnen eigentlich nicht liegen. Das Konzept „sein eigener Chef sein“ geht genau dann nicht mehr auf.

Heiko Lochmann sagte passend zu dem Thema:

Das Jahr 2017 war ganz extrem, da haben wir uns von dem entfernt, was wir sind. Und irgendwann haben dann Algorithmen deinen Tag bestimmt. Was auch nicht so schön ist, weil dann kannst du dich auch künstlerisch überhaupt nicht mehr ausleben. Da musst du Videos auf so-und-so-viel Minuten pressen oder sonst was. (…) Die Trends im Auge haben. Du machst irgendwie alles, außer das worauf du vielleicht gerade Bock hast.

Auch sind sich viele Influencer einig: Die Plattformen schützen, durch die Algorithmen, junge Leute nicht vor dem psychischen und sozialen Druck. Man wird direkt abgestraft und weniger auf den Plattformen empfohlen, sobald man nicht mehr regelmäßigen Content bringt.

Außerdem vertreten einige Influencer die Meinung, dass Anbieter wie TikTok, YouTube und Co sich stärker dafür einsetzen sollten, die psychische Gesundheit ihrer Creator zu bewahren. Beispielsweise eine Art „Zwangsurlaub“ pro Jahr halten alle befragten Influencer für eine gute Idee.

Die Verpflichtung gegenüber der Fans: Natürlich sollte ein Influencer zwischendurch auch auf Kommentare von Fans eingehen oder ihnen in Form von Likes Aufmerksamkeit schenken. Zudem erwarten die meisten Zuschauer regelmäßigen Content, egal ob auf Twitch, Instagram, TikTok oder YouTube.

Nadine Breaty erzählte davon, dass sie einmal 10.000 Instagram-Follower verlor, als sie mal eine Woche nichts postete. Auch Gnu berichtete, dass sie nervös wird, wenn sie nach Video-Upload auf ihrem Hauptkanal noch nichts kommentiert oder gelikt hat.

Auch interessant war die Frage nach der Handynutzung der Influencer. Im Durchschnitt waren alle täglich etwa 6 Stunden am Handy, manche sogar 8–10 Stunden. Der tägliche Check nach Zahlen, Kommentaren und dem Content summieren sich dann doch.

Was raten die Influencer anderen? Gnu möchte, dass Leute sich mehr mit der Person und dem Beruf auseinandersetzen. Der Job sei „nicht mal eben so“ und sei eine Menge Arbeit.

Jonas Ems meint: Wenn man schon drin ist, solle man sich nicht vom Erfolg abhängig machen, da alles viel mit den Algorithmen der Plattform zu tun habe. Ansonsten rät er sogar davon ab ein Influencer zu werden, da es sicher „nicht gesund für die eigene Psyche“ sei.