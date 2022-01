Fan spendet Geld an Twitch-Streamer und wird dafür beleidigt – „Ich wollte nur nett sein“

Andere wiederum erkennen die Donation als nette Geste an und sehen da nichts Merkwürdiges dran. Der Spender selbst hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet und meint zu den Vorwürfen: „Ich schaue den Kerl seit über 5 Jahren und habe versucht nett zu sein. Es tut mir leid, falls es komisch rüberkam. Ich wollte nur nett sein (…)“ (via reddit ).

Was ist ein parasozialer Zuschauer? Als parasozial gelten die Menschen, die zwar tiefes Interesse am anderen Menschen haben, das Gegenüber jedoch gar nicht. Der Zuschauer geht dann gerne schnell davon aus, dass ein Twitch-Streamer sein Freund sei und der Streamer genau so empfindet wie der Zuschauer selbst.

Er spendete dem Streamer 5 Dollar, mit der Nachricht: „Ich bin so glücklich darüber, dich glücklich zu sehen, das ist echt lange her. Das hier ist für euch beide [sodapoppin und Veibei] und den Chat.“

