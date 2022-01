PlayStation bannt PSN-Account von MontanaBlack zum 5. Mal permanent – Wie geht das denn?

Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack” Eris muss sich erneut mit einem Bann herumschlagen: Jetzt wurde er für das. Erneut, fragt ihr euch? Tatsächlich ist das bereits sein fünfter Perma-Bann, doch wer wirklich Schuld hat, scheint unklar.

Was ist passiert? Als hätte der Streamer MontanaBlack aktuell nicht genügend Trubel dank NFT-Skandal um die Ohren; jetzt teilte er auf Twitter einen Post, auf dem eine Nachricht des PlayStation-Supports zu sehen ist. Anscheinend hat der Streamer einen heftigen Bann kassiert. Dauerhafte Sperre und Ausschluss aus dem PlayStation-Network und Online-Features inklusive. Monte sagt, er habe nichts falsch gemacht.

MontanaBlack ist dauerhaft gesperrt – zumindest noch

Was ist der Grund des Banns? Der Tweet, den MontanaBlack abgesetzt hat, beinhaltet den Grund des Banns, aber auch eine Einschätzung des Streamers selbst. Sony habe den Streamer aus einem der folgenden Anlässe dauerhaft gesperrt:

Hassrede

hasserfüllte Inhalte

Beleidigung

Rassismus

Sexismus

oder Ähnliches

Genauer spezifiziert werden so Gründe generell allerdings nicht. Woran genau es hier gelegen hat, ist also nicht mit absoluter Deutlichkeit kommuniziert worden.

Wer hat Schuld? Sony selbst gibt unter jeder Benachrichtigung zu einem Bann an, diese nur nach sorgfältiger Prüfung zu erteilen. Seine Schuld gesteht der 33-jährige Streamer aber nicht ein. Im Gegenteil: In der Beschreibung seines Tweets gibt er Sony die Schuld am vermeintlich sinnlosen und unbegründeten Perma-Bann. Der Streamer verweist deshalb auf vergangene Banns von Sony.

Es sei nämlich bereits der 5. Bann, den MontanaBlack in den letzten 4 Monaten erhalten hat. Auch schon am 03. September 2021 teilte Monte über Twitter mit, dass er gebannt sei. Dazu zählte er auf, wie oft ihm das in den letzten Wochen und Monaten passiert ist.

Am 29. August hob Sony den ersten Bann nach 30 Tagen auf. Nur zwei Tage später erhielt der Streamer den nächsten Bann. Der eigentlich für 60 Tage angedachte Bann wurde von Sony bereits nach zwei Tagen zurückgenommen, Grund sei ein Systemfehler gewesen. Einen einzigen weiteren Tag nach dem angeblichen Systemfehler wurde Montana Black dann dauerhaft gesperrt – erneut für einige Tage (via twitter.com).

MontanaBlack ergänzt, dass die Sperren bei jedem Male erneut durch das automatische Filtersystem von PlayStation beziehungsweise Sony erfolgen. Der Support schalte ihn dann immer wieder frei. Doch bislang ist nicht geklärt, ob Monte auch diesmal entbannt wird oder nicht: Sollte sich hierzu etwas ergeben, ergänzen wir den Artikel umgehend.

So stehen die Chancen für Monte: Wenn sich Geschichte wirklich wiederholt, dann auch im Fall Eris. Die Chancen stehen sehr gut, dass der Streamer seinen Account zurückerhält. In den Kommentaren zu diesem Sony-Monte-Drama schreiben Fans des Streamers, er solle doch endgültig die Plattform wechseln.

Einige weitere glauben jedoch nicht, dass MontanaBlack unschuldig ist. Ihrer Meinung nach werde niemand einfach so und aus Versehen dauerhaft vom PlayStation-Network ausgeschlossen. So habe lediglich der Status als einer der größten Streamer der Welt Monte davor bewahrt, wirklich auf Dauer ausgeschlossen zu werden (via twitter.com).