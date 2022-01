Twitch-Streamer total verzweifelt – Bannt und löscht aus Versehen alle seine Fans

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Manche Streamer gehen deswegen auf Nummer sicher und nutzen ein Tool von CommanderRoot, um diese fiktiven Twitch-Accounts von Follower-Bots schnell wieder zu löschen (via Twitch-Tools ). Man kann dort genaue Filter setzen, in welchem Zeitraum und welche Nutzer man von der Follower-Liste streichen möchte.

Was sind Follower-Bots? Manche Leute machen es sich zum Spaß Streamer mit Follower-Bots zu konfrontieren. Gegen Geld kann man eine bestimmte Anzahl von fiktiven Twitch-Accounts zum Streamer schicken, die ihm daraufhin folgen. So was ist allerdings verboten und kann im schlimmsten Fall zum Bann von Twitch führen.

Die aktuell 5 größten Streamerinnen in Deutschland: Wer sie sind und was sie machen

Insert

You are going to send email to