Großer Twitch-Streamer verplappert sich, deutet Erweiterung für Diablo 2: Resurrected an

Ob die Entwickler allerdings so weit gehen, dass sie eine neue Erweiterung bringen, können wir noch nicht sagen. Es ist in jedem Fall der Wunsch vieler Fans, dass es mit Diablo II weitergeht. Das Spiel ist komplexer als etwa Diablo III und hat entsprechend seine ganz eigene Spielerschaft.

Blizzard und die Entwickler wollen weiter an Diablo II: Resurrected arbeiten. In einem früheren Interview hieß es bereits, dass Spiele nicht mehr „abgeschlossen“ auf den Markt kommen. Diablo sei ein lebendiges Spiel, ein „Live-Service“.

Die Erweiterung wäre das erste neue Addon für Diablo II in 21 Jahren. Lord of Destruction erschien 2001.

Allerdings gibt es von Blizzard oder Vicarious Visions noch keine Infos zu neuen Akten. Sollte jedoch ein neuer Akt kommen, dann wäre dieser vermutlich auch mit einer ganzen Erweiterung verbunden. So war es schon bei Diablo II: Lord of Destruction und Diablo III: Reaper of Souls.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach seinem Versprecher mit Akt 6 verschluckt er sich kurz und es wirkt, als überlege er, wie er nun den Satz beenden soll. Eigentlich gibt es in Diablo 2 inklusive der Erweiterung Lord of Destruction nur 5 Akte. Kurz nach der Szene beendet er seinen Stream.

Auch Resurrected hat er gespielt und sich viel mit dem Spiel beschäftigt. Er trainierte sogar für einen World First in Diablo II , um zu den ersten zu gehören, welche alle Bosse legen können.

Insert

You are going to send email to