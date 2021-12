Ein Spieler hat in Diablo 2 Resurrected nach eigenen Angaben mehrere Wochen für eine besondere Waffe gefarmt. Nach nur 4 Tagen mit seiner Errungenschaft wurde ihm die Waffe jedoch gestohlen. Aber die Community hilft.

Was ist das für ein Item? Es geht um die Waffe „Trauer“ (engl. „Grief“). Trauer ist ein sogenanntes Runenwort, das aus mehreren Komponenten zusammengesetzt werden muss. Es kann entweder eine Axt oder ein Schwert sein.

Trauer hat als besondere Eigenschaft, dass es die Verteidigung der Gegner ignoriert, die Angriffsgeschwindigkeit erhöht und den Zauber „Giftgeifer“ beim Angriff wirken kann. Damit ist die Waffe besonders für Barbaren interessant.

Warum ist es so selten? Da Trauer gleich 5 Runen braucht, zählt es zu den selteneren Runenwörtern. Für die Grundlage muss erst einmal eine graue Waffe mit 5 Sockelplätzen gefunden werden, die an sich schon selten ist. Am besten findet man solche Waffen im Kuhlevel.

Dazu kommt, dass eine der Runen, die für den Bau benötigt werden, eine der begehrtesten ist. „Lo“ wird in vielen starken Runenwörtern verwendet und gehört zu den seltensten Runen überhaupt im Spiel.

Um Runenwörter wie Trauer zu erschaffen, müssen die Runen in der richtigen Reihenfolge in das entsprechende Item eingesetzt werden. So erzeugen die Runen aus einem grauen Item einen mächtigeren Gegenstand, wenn man denn alles richtig macht:

Waffe im öffentlichen Spiel gestohlen

Wie wurde das Item gestohlen? Der Spieler Bryght schreibt im inoffiziellen Diablo-Forum diablo2.io, dass er nach vielen Solo-Runs nun versucht hat, in einem öffentlichen Spiel mit Fremden zu zocken. Zu diesem Zeitpunkt soll er seine Trauer seit gerade einmal 4 Tagen besessen haben.

Das lief auch ganz gut. Bis er jemandem dabei half, einige Gegner zu beseitigen.

Ein seltener Gegenstand fiel zu Boden und er hob ihn auf, um ihn in seinen horadrischen Würfel zu packen. Dabei hat er versehentlich seine Waffe aus dem Inventar geworfen:

Ich war wie festgefroren und habe gespürt, wie mein Herz nicht mehr schlug. Ich versuchte, [die Waffe] panisch aufzuheben, aber der Kerl neben mir hat sie aufgehoben. Ihr wisst, wie ein Fußgänger, der gleich von einem Auto getroffen wird, einfach in der Mitte der Straße wie angewurzelt steht und sich nicht bewegen kann? Genau so fühlte ich mich.

Bryght sagt, er habe den anderen Spieler noch angeschrieben und danach gefragt. Dieser soll aber nur gesagt haben: „Ich habe nichts gestohlen, das habe ich auf dem Boden gefunden!“ Er wolle dem Online-Spiel deswegen nun absagen und stattdessen nur noch offline spielen – wenn überhaupt.

Bei dem seltenen Gegenstand handelte es sich übrigens nur um einen „blauen“ Zauber – also nichts, wofür man ein so seltenes Runenwort hergeben würde.

Community schenkt neue Trauer

So reagiert die Community: Im Forum heißt es, dass es schon mehreren Spielern passiert sei, dass sie durch einen kleinen Fehler ihre Items aus dem Inventar gezogen haben. Sie konnten sie jedoch immer wieder aufheben.

Es fanden sich jedoch einige freundliche Mitspieler, die Bryght seine „Trauer“ wieder zusammengesetzt haben. Nur wenige Stunden später hatte er 2 Angebote für neue, eigens für ihn gebaute Schwerter von der Community.

Bryght antwortete am Tag darauf, dass er nach dem Post direkt ins Bett gegangen sei. Er sei aufgestanden und habe eine „Flut an Freundschaftsanfragen“ vorgefunden, könne kaum glauben, dass die Community wirklich neue Schwerter für ihn gebaut habe.

Dankend nahm er das Geschenk an und bat direkt: „Bitte, schenkt mir nicht eure Items. So viel Großzügigkeit kann ich nicht verkraften.“ Kurz darauf habe er jedoch eine Spende an die entsprechende Diablo-Community getätigt.

Geschichten wie diese zeigen, dass es noch nette Spieler im Online-Gaming gibt. Eine ähnliche Story gab es kürzlich in World of Warcraft:

