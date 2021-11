Egal, welche Klasse oder welchen Build ihr in Diablo 2 Resurrected spielt: ein Item wird immer gebraucht, die Höllenfeuerfackel. Diese ist allerdings schwer zu bekommen. MeinMMO erklärt, was sie so stark macht und wie ihr sie erhaltet.

Was ist das für ein Item? Die Höllenfeuerfackel ist ein äußerst beliebtes Item in Diablo 2. Sie gilt als eines der besten Items überhaupt und verstärkt jede der 7 Klassen des Spiels. Voraussetzung ist allerdings Stufe 75.

Als „Zauber“ müsst ihr sie nicht einmal anlegen. Es genügt, wenn ihr sie im Inventar habt, um von den starken Effekten der Fackel zu profitieren. Unter Spielern wird sie zynisch als eines der Items genannt, die man zwingend für seine Builds braucht (via reddit.com).

Was macht die Fackel so stark? Die Fackel gibt euch einen starken Bonus auf Stats und Resistenzen sowie Zugriff auf den Zauber Hydra (Stufe 30, 10 Ladungen). Was sie jedoch besonders stark macht, ist die Chance von 5 %, Feuersturm (Stufe 10) bei einem Angriff auszulösen.

Diese Fähigkeit ist keiner Klasse zugänglich, sondern gehört dem Endboss des Grundspiels: Diablo. Dementsprechend stark ist sie. Zusätzlich zu diesen Effekten ist die Fackel eines der sogenannten +Skill-Items, die besonders wertvoll sind.

Sie erhöht die Stufe von Fähigkeiten um +3. Die Auswahl ist dabei zufällig und muss nicht unbedingt der Klasse entsprechen, die ihr gerade spielt. Daher ist die stärkste Fackel jene, die eurer Klasse entspricht.

So oder so ist die Fackel Pflicht für jeden Build, wenn ihr das absolute Maximum aus eurer Klasse holen wollt. Um sie zu bekommen, müsst ihr aber eine lange und beschwerliche Quest abschließen.

Höllenfeuerfackel bekommen – So geht’s

Wie bekomme ich die Fackel? Um die Höllenfeuerfackel zu bekommen, müsst ihr das “Pandemonium Event” abschließen. An dessen Ende steht der Kampf gegen die sogenannten Über-Bosse, welche selbst von Speedrunnern als Maßstab verwendet werden.

Zuallererst müsst ihr den Schwierigkeitsgrad „Hölle“ erreichen. Im ersten Durchgang funktioniert das also nicht. Hier müsst ihr dann Schlüssel farmen, jeweils 3 Exemplare von 3 verschiedenen Schlüsseln:

Schlüssel des Terrors von der Gräfin in Akt 1, Schwarzmoor, Vergessener Turm Level 5

Schlüssel des Hasses vom Geisterbeschwörer in Akt 2, Geheime Zuflucht

Schlüssel der Zerstörung von Nihlathak in Akt 5, Hallen der Schmerzen, Hallen von Vaught

Die Drop-Chance ist recht gering. Spielt im Team, um die Chance auf einen Schlüssel zu erhöhen.

Jeweils 3 dieser Schlüssel müsst ihr im Horadrischen Würfel zusammensetzen, während ihr in Harrogath (Akt 5) auf dem Schwierigkeitsgrad Hölle steht. Dadurch öffnen sich Portale, in denen ihr die Über-Bosse findet.

Wie schließe ich das Event ab? Ihr solltet alle 3 Portale im gleichen Spiel öffnen, da die Auswahl zufällig ist. So garantiert ihr, in alle 3 benötigten Gebiete zu kommen:

Matronenhöhle: Hier findet ihr Lilith (oder: Über-Andariel). Von ihr braucht ihr Diablos Horn.

Vergessener Sand: Hier findet ihr Über-Duriel. Von ihm braucht ihr Baals Auge.

Glutofen der Pein: Hier findet ihr Über-Izual. Von ihm braucht ihr Mephistos Gehirn.

Die Bosse sind eine große Herausforderung. Lernt ihre Muster und Fähigkeiten am besten bei ihren “normalen” Versionen. Habt ihr die 3 Organe gefunden, müsst ihr sie erneut im Würfel zusammensetzen. Dadurch öffnet sich ein Portal nach Über-Tristram. Im Zentrum der Stadt warten Über-Baal, Über-Mephisto und Pandemonium-Diablo.

Diese 3 Bosse müsst ihr gleichzeitig besiegen. Sie sind die größte Herausforderung im Spiel, bereitet euch also gut vor. Als Belohnung winkt dann die Höllenfeuerfackel.

Höllenfeuerfackel – Pflicht für jeden Build

Egal, welche Klasse ihr spielt oder welchen Build ihr euch anseht: Jeder Guide wird die Höllenfeuerfackel empfehlen, wenn ihr das Maximum aus eurer Klasse holen wollt.

Die Crux an der Fackel ist jedoch, dass ihr sie vermutlich gar nicht mehr wirklich braucht, wenn ihr sie erhalten habt. Denn viel mehr Herausforderungen stellen sich euch dann nicht mehr – außer etwa noch mehr farmen.

Wenn ihr noch Items braucht, um euch vorzubereiten oder wenn ihr euren Build nach der Fackel noch weiter polieren wollt, findet ihr hier auf MeinMMO die besten Farm-Spots für magische Items in Diablo 2.