Diablo 2: Resurrected – 2 Builds für den Totenbeschwörer, schnell und leicht erklärt

Skelett erwecken und Skelettbeherrschungsind eure wichtigsten Fähigkeiten, die ihr nach den ersten Punkten in alle Voraussetzungen sofort maximieren solltet. Den Lehmgolem solltet ihr ebenfalls so schnell wie möglich skillen.

Wollt ihr im Koop spielen, solltet ihr ein paar weitere Punkte in Flüche investieren. Als reiner Schadensmacher sind Zauberinnen hier besser , aber mit der Knochenrüstung könnt ihr zeitweise sogar provisorisch tanken. Im Gameplay vom Diablo-2-Experten Dbrunski seht ihr den Build in Aktion:

18 Runenwörter in Diablo 2: Resurrected, die schon am Anfang wichtig sind

Besonders Items mit den „+Skill“-Attributen sind stark, da diese einen oder gleich mehrere Fähigkeiten verstärken . Erst dadurch werden die meisten Builds in Diablo 2 überhaupt stark. Zudem kann euch das klassenspezifische Item „Homunculus“ helfen. Die Nebenhand erhöht eure Blockrate enorm und spart so vor allem im Hardcore-Modus viele Punkte in Geschick.

Mit „Weiß“ habt ihr schon das Werkzeug für den meisten Schaden an der Hand. In unserem Guide zeigen wir euch alle Runenwörter und wie ihr sie baut . Bei der restlichen Ausrüstung solltet ihr auf folgende Attribute achten:

In den einzelnen Abschnitten zeigen wir euch die Vor- und Nachteile der einzelnen Builds und erklären, welche Skills ihr braucht und wie ihr die Attribute am besten verteilt. Dazu gibt es Tipps für eure Ausrüstung, zum Spielstil und ein Gameplay-Video.

