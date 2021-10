Diablo 2: Resurrected – 2 Zauberin-Builds schnell und leicht erklärt

Wie gefallen euch die Builds? Wie spielt ihr eure Zauberin? Welche Items nutzt ihr in euren Builds am liebsten? Schreibt uns gerne einen Kommentar und diskutiert mit anderen Fans.

18 Runenwörter in Diablo 2: Resurrected, die schon am Anfang wichtig sind

Wenn ihr noch Probleme mit den Runenwörtern habt, findet ihr bei im Guide alle Runen-Upgrades und ihre Eigenschaften . So kommt ihr schneller an die Ausrüstung, die ihr braucht. Besonders für Neulinge gibt es zudem einige Runenwörter, die ihr euch unbedingt merken solltet:

Welche Items sind wichtig? Für die Blitz-Zauberin solltet ihr so viele „+Skill“-Items wie möglich besitzen und tragen – besonders jene, die einen Bonus auf Blitz-Skills geben. Ansonsten seid ihr recht frei in der Wahl eurer Items. Achtet jedoch besonders auf folgende Eigenschaften:

Wichtig sind am Anfang die Punkte in der Eisrüstung und Wärme. Diese helfen euch schon beim Leveln enorm durch den Schutz und die Regeneration, die sie bieten. Teleport und Telekinese solltet ihr ebenfalls möglichst früh lernen. Ansonsten ist Blitzschlag euer wichtigster Zauber früh im Spiel.

Sobald ihr anfangt mit Farmen wird euer Haupt-Schaden von Blizzard kommen. Setzt die Fähigkeit auf möglichst viele Gegner und lasst sie so lange es geht im Gebiet bleiben. Zieht sie dazu hinter euch her („kiten“) und nutzt Teleport wenn notwendig.

Welche Items sind wichtig? Für die Blizzard-Zauberin solltet ihr so viele „+Skill“-Items wie möglich besitzen und tragen – besonders jene, die einen Bonus auf Kälte-Skills geben. Ansonsten seid ihr recht frei in der Wahl eurer Items. Achtet jedoch besonders auf folgende Eigenschaften:

In den einzelnen Abschnitten zeigen wir euch die Vor- und Nachteile der einzelnen Builds und erklären, welche Skills ihr braucht und wie ihr die Attribute am besten verteilt. Dazu gibt es Tipps für eure Ausrüstung, zum Spielstil und ein Gameplay-Video.

