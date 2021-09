Diablo 2: Spieler setzt stundenlanges Farmen in den Sand, weil er einen Buchstaben vertauscht

Der Grind nach neuen Items ist so ziemlich DER Endgame-Inhalt von Diablo 2: Resurrected. Ambitionierte Spieler investieren hier viele Stunden für eine Verbesserung. Besonders bitter ist es dann, wenn ein kleiner Fehler die Arbeit zunichte macht …

Wofür hat der Spieler gefarmt? In Diablo 2 gibt es nicht nur besonders starke Gegenstände in Form von Legendarys oder Sets, sondern auch sogenannte Runenwörter. Runenwörter verstärken Nicht-Magische Items, indem ihr die entsprechenden Runen in der richtigen Reihenfolge in die Sockel setzt.

Das Runenwort verwandelt ein eigentlich sonst schwaches Item in eines der stärksten im Spiel. Eines dieser Wörter ist „Stärke“, welches in eine Brustrüstung eingesetzt werden kann. Es gewährt unter anderem:

eine Chance von 20 %, Frostrüstung auf Stufe 15 zu wirken, wenn ihr angegriffen werdet

schneller Zauberrate sowie erhöhten Schaden und Verteidigung

die Möglichkeit, Feinde in die Flucht zu schlagen oder doppelten Schaden zu verursachen

Damit ist Stärke eines der beliebtesten Runenwörter für jeden Build, der auf physischen Schaden setzt oder für Nahkampf-Söldner. Es gehört damit auch zu den wichtigeren Worten, ähnlich wie die 18 Runenwörter, die ihr euch unbedingt merken solltet.

Was ist nun passiert? Der Spieler und Reddit-Nutzer Vetoes wollte sich eine Brustplatte mit genau diesem Runenwort basteln. Das Problem: Er hat zwei Runen vertauscht. Statt das benötigte „ElSolDolLo“ hat er die Runen „ElSolDolIo“ in der Rüstung verbaut:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Dieses Runenwort gibt es aber nicht. Ein einziger Buchstabe hat nun also seinen Plan zunichte gemacht, eines der besten Items für sich oder seinen Begleiter zu bauen.

Besonders bitter ist das alles, weil der Grind viele Stunden dauern kann. Nicht-Magische Items mit gleich vier Sockelplätzen sind schwer zu finden und meist erst nach etlichen Stunden im Kuh-Level zu bekommen. Die Runen selbst können ebenfalls eine Weile dauern.

Bestimmte Item können sogar richtig viel Geld einbringen:

Diablo 2: Resurrected – 2 Tage nach Release ging ein Item schon für 130 € über eBay weg

Falscher Buchstabe, falsche Rune – Kein Effekt

Kann man das noch retten? Ganz verloren ist seine Arbeit zum Glück nicht. Mit einem bestimmten Rezept aus dem Horadrischen Würfel lassen sich die Runen wieder aus dem Brustteil entfernen. Dazu muss das Item lediglich mit einer „Hel“-Rune in den Würfel gelegt werden.

Die Runen generell sind einfacher zu bekommen als ein gesockeltes Item, wodurch sich Vetoes wohl zumindest einiges an Arbeit sparen kann. Den Spott muss er dennoch ertragen – so meinen einige Nutzer etwa, dass der Name etwas Spanisches hat: „El Soldolio“

Tatsächlich scheint genau dieses Problem gar nicht so selten zu sein. Einige andere Spieler berichten, dass ihnen Ähnliches passiert ist, etwa mit Waffen. Denkt deswegen immer daran: Prüft vor dem Einsetzen, ob die Runen WIRKLICH stimmen.

Ähnlich ärgerlich ist es etwa, wenn ihr wertvolle Items einfach dem nächstbesten Händler in die Hand drückt. Das kann vor allem Neulingen schnell passieren:

Diese Items solltet ihr in Diablo 2: Resurrected niemals an Händler verkaufen