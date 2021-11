Spieler zockt fast 2 Monate für den „heiligen Gral“ in Diablo 2 Resurrected – Bricht Rekord

Wie geht es weiter in Diablo 2? Die Challenge um den Gral ist unter Fans nicht allzu weit verbreitet, da sie viel Aufwand für wenig Ertrag bedeutet. Viele Spieler warten aktuell eher auf die erste Ladder, also die erste Saison von Diablo 2. Für die gibt es aber noch kein Datum .

Sein Video spricht von einem World First und aktuell gibt es noch keine Informationen über einen anderen Spieler, der in Diablo 2 Resurrected schneller gewesen wäre. Zum Vergleich: der Diablo-Experte MrLlamaSC hat seinen heiligen Gral erst nach 4 Jahren bekommen .

Er selbst brauchte dafür 438 Tage – oder über 54 Tage mit je 8 Stunden pro Tag, wie er selbst sagt. Der Streamer hat also seit dem Release am 23. September 2021 jeden Tag gespielt.

Durch „Magiefund“ lässt sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Aber selbst in den besten Farmspots des Spiels kann es Jahre dauern, bis ihr alle Items findet. Ein Spieler hat es nun jedoch in nur wenigen Wochen geschafft.

Was ist der „heilige Gral“ in Diablo 2? Als „heiligen Gral“ bezeichnen Fans von Diablo 2 eine besondere Challenge. Dazu müssen alle einzigartigen Items („Uniques“) aus dem Grundspiel und der ersten Erweiterung „Lord of Destruction“ gesammelt werden.

