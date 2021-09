So geht es mit Diablo 2 Resurrected nach dem Release weiter

Vollständig hält sich das Studio allerdings nicht an die Authentizität. Diablo 2 kommt nicht genau so, wie es Veteranen vielleicht noch kennen. Den Entwicklern war zwar wichtig, den „Geist“ von Diablo 2 mit Resurrected anzufangen, aber ein paar Änderungen gibt es dennoch:

Welche Inhalte genau das sein werden, wollten sie noch nicht verraten. So etwas wie ein Akt 6 sei „nicht ausgeschlossen“, aktuell aber auch noch nicht in Planung. In einem Gruppen-Interview war auch von neuen Runenwörtern, Items und Rebalancing die Rede.

Gibt es neue Inhalte? Bisher sind noch keine neuen Inhalte bestätigt. Auch Crossplay und persönlicher Loot sind bisher nur Ideen. In einem Interview mit VentureBeat haben Principal Designer Rob Gallerani und Lead Graphics Engineer Kevin Todisco einige Fragen zur Zukunft beantwortet (via VentureBeat.com ). Dort hieß es etwa:

Ansonsten bleibt Diablo 2 Resurrected erst einmal weitgehend so, wie es schon früher war. Allerdings haben die Entwickler in einigen Interviews schon verraten, dass sie neue Inhalte nicht ausschließen.

Mehr dazu in unserem Hub: Alles, was ihr zu Diablo 2 Resurrected wissen müsst

Der Release von Diablo 2 Resurrected steht kurz bevor. Eigentlich ist das ursprüngliche Spiel schon seit 20 Jahren abgeschlossen und wird nur von den Hardcore-Fans noch am Leben gehalten. Nun will die Community wissen, wie es mit dem Remaster weitergehen wird.

Insert

You are going to send email to