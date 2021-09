Diablo 2: Resurrected kommt ohne Ultrawide-Unterstützung, weil sie das Spiel kaputt macht

Habt ihr euch gefreut, Diablo 2: Resurrected in echtem Ultrawide (21:9) zu spielen? Dann macht euch auf eine Enttäuschung gefasst. Einen echten Support wird es nicht geben, weil das Spiel damit nicht umgehen kann. Blizzard erklärte das Problem.

Was sagt Blizzard zum Ultrawide-Support? In einem neuen Blog-Post spricht Blizzard über den Support der Ultrawide-Monitore. Diese unterstützte das Spiel in der technischen Alpha. Allerdings nahmen die Entwickler dabei Probleme wahr.

Weil die Monster mit den breiten Monitoren nicht umgehen können, wird der Support von “echtem” Ultrawide (21:9) kein Teil der Release-Version von Diablo 2: Resurrected. Dafür gibt es eine fast so große Skalierung als Alternative.

Die Gegner sind das Problem bei Ultrawide-Setups

Das ist das Problem: Spielt man mit einem Ultrawide-Monitor im Format 21:9 ein Spiel, dass das Ultrawide-Format nicht unterstützt, nervt das. Dann gibt es deutlich sichtbare schwarze Ränder auf dem Monitor. Ein Bereich, in dem das Spiel nicht dargestellt wird.

Wie das dann im Spiel aussieht, zeigt ein Screenshot von reddit-Nutzer Kaeligos. In der Community fragte der Nutzer bei einem der letzten Tests, ob der Ultrawide-Support fehlen würde. Es würde ihn enorm stören, mit diesen schwarzen Rändern am Rand zu spielen.

Quelle: Reddit-Nutzer Kaeligos

So ging Blizzard vor: In der technischen Alpha unterstützte man die Ultrawide-Funktion im Format 21:9 noch. Da funktionierte das ohne schwarze Ränder und zeigte eine große Spielfläche an. In der Beta wurde das Format dann auf 19:9 herunterskaliert. Für Spieler war das in der Beta schon ein Grund für Kritik.

Besser wird das wohl erstmal nicht, denn laut Blizzard ist das die breiteste Skalierung, die funktioniert. Alles Breitere macht das Spiel kaputt.

Zum Beispiel konnte die KI den Spieler nicht erkennen und keine Angriffe auslösen. Außerdem konnten Spieler mit 21:9-Monitoren viel mehr Monster in den Kampf ziehen, deren Reichweite die ursprünglich beabsichtigte Reichweite des Spiels überstieg. In einem Szenario, in dem Spieler (zum Beispiel mit einer Fernkampfklasse) Monster angriffen, konnten Spieler mit 21:9-Monitoren ihre Feinde mit der zusätzlichen Bildschirmfläche treffen, aber die Monster wurden nicht gepullt oder reagierten nicht, konnten aber trotzdem besiegt werden. Letztlich registriert die KI nicht, wenn sie aus der zusätzlichen Entfernung getroffen wird, die ein 21:9-Monitor bietet. Das ist nicht beabsichtigt, vor allem, wenn ihr ein Spiel mit einem 16:9-Nutzer teilt. Um die Integrität des Spielerlebnisses zu schützen und gleiche Bedingungen für alle zu schaffen, können Spieler mit Ultrawide-Monitoren ihren Spielbildschirm auf 19:9 (die maximale Länge der Begrenzungszonen im Spiel) mit einer Vignette an den Seiten des Spielbildschirms erweitern. Wir sind uns bewusst, dass die Spieler viel Geld für ihre 21:9-Hardware ausgegeben haben und der Anblick schwarzer Balken für sie frustrierend sein kann. Daher werden wir diese Diskussionen weiter verfolgen und mögliche Lösungen untersuchen, die nicht verändern, wie das Spiel gespielt wird. us.forums.blizzard.com

Mit der 19:9-Lösung will Blizzard den Spielern einen Kompromiss anbieten, bei dem man immer noch einen Großteil der Fläche des Ultrawide-Monitors nutzen kann, ohne eine “broken”-Taktik freizugeben. Denn Monster außerhalb des eigentlichen Sichtfeldes zu töten, ohne deren Aggro zu ziehen, ist schon sehr overpowered.

So könnte man Bosse absichtlich in dem 21:9-Bereich des Bildschirmes halten und sie permanent angreifen, ohne dass sie wahrnehmen, dass ihr als Spieler anwesend seid.

Spielt ihr selbst mit Ultrawide-Monitor und seid von dieser Änderung betroffen? Wie gefällt euch der 19:9-Kompromiss von Blizzard? Ist das etwas, mit dem ihr klarkommt oder wünscht ihr euch, das schnellstens anpassen sollte, damit ihr euren Monitor voll ausschöpfen könnt? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.