Diablo 2 bufft alle Klassen im neuen Patch – Aber ein beliebter Build bleibt wohl „unspielbar“

Wann kommt Patch 2.4? Am 25. Januar 2022 startet der Patch auf dem PTR. Wann genau er anschließend auf die offiziellen Server aufgespielt wird, können wir noch nicht sagen. In der Regel dauern solche Tests bis zu 4 Wochen, je nach Umfang des Feedbacks, das umgesetzt werden muss.

Die vermutlich wichtigste Änderung im neuen Patch ist allerdings die Ladder. In Diablo 2 sind Ladders das gleiche wie heute Seasons. Ihr fangt dort mit neuen Ladder-Charakteren an und könnt euch mit anderen Spielern auf einem Leaderboard messen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Build? Der Wirbelwind-Barbar (oft kurz: „WW-Barb“) ist einer der beliebtesten Builds für den Nahkämpfer. Er setzt auf den Skill Wirbelwind und ist in der Theorie besonders gut darin, Gruppen von Gegnern im Nahkampf zu zerlegen.

Insert

You are going to send email to