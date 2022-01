Experte testet erstes neues Runenwort in Diablo 2 Resurrected, das mit der Ladder in Patch 2.4 kommt

Mit der neuen Ladder und Patch 2.4 kommen neue Runenwörter zu Diablo 2 Resurrected. Nun hat sich der Experte Dbrunski125 eines davon genauer angeschaut und getestet, was es so kann. MeinMMO fasst für euch seine Eindrücke zusammen und ob es taugt.

Was sind Runenwörter? Das sind Kombinationen aus Runen, die euren Waffen, Schilde, Helme oder Brustrüstungen mit weiteren Effekten stärken. In Diablo 2 Resurrected können Gegner die Runen fallen lassen. Selten droppen sie auch in Fässern und Kisten.

Jede Rune an sich hat bereits einen Bonus. Runenwörter entstehen, wenn ihr die Runen in der richtigen Reihenfolge in ein Grund-Item mit genügend Sockelplätzen einsetzt. Wichtig ist dabei, die richtige Reihenfolge einzuhalten, sonst setzt ihr mit Pech viele Stunden Grind in den Sand.

Runenwörter gehören zu den mitunter stärksten Items im Spiel. Mehr dazu findet ihr in unserem Guide mit Liste der Runenwörter.

Was ist jetzt neu? Das neue Runenwort heißt “Unbending Will”, zu Deutsch etwa: Unbeugsamer Wille. Es bringt offenbar vor allem Boni für Nahkämpfer.

Das Runenwort lautet: “Fal Io Ith El Del Hel” und es kann nur auf Schwertern angewendet werden. Hier eine Übersicht zu den Werten des Runenwortes:

+ 330 % Schaden

18 % Chance, um Verhöhnen bei einem Schlag zu zaubern

+ 3 Kampf-Fähigkeiten (Nur Berserker)

+20 % erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

+ 9 maximalen Schaden

+ 50 Angriffs-Rating

+ 75 % Schaden bei Untoten

+ 50 Angriffs-Rating bei Schaden gegen Untote

+ 8 % Lebensentzug pro Treffer

Verhindert Heilung bei Monstern

+10 Stärke

+10 Vitalität

Reduzierter Schaden um 8

+1 Licht-Radius

Anforderungen: -20 %

Benötigt 6 Sockel

Doch lohnt es sich, diese Rune zu nutzen? YouTube-Experte zu Diablo 2, Dbrunski125, hat sich Unbending Will ausführlich angeschaut und eine Einschätzung dazu abgegeben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Runenwort aus der neuen Ladder – Was taugt “Unbending Will”?

Das meint der Experte dazu: In seinem Video geht Dbrunski auf die einzelnen Werte und Boni des neuen Runenwortes ein. Dabei vergleicht er sie auch mit anderen, ähnlichen Runenwörtern wie Eid (“Oath”) oder Schwärze (“Black”). Dbrunski würde Unbending Will irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden älteren Runenwörtern einschätzen.

Die +330 % Schaden sind aber ein saftiger Bonus. Alle übrigen Stats wären seiner Meinung nach nette Boni, die aber nicht entscheidend seien.

Interessant sei zudem, dass man bei Treffern eine Chance hat, Verhöhnen zu wirken. Dadurch werden Gegner auf einen aufmerksam gemacht und greifen an, während ihr Angriff aber gleichzeitig reduziert wird. Das sieht der Experte als besonders interessante Eigenschaft, gerade für Söldner.

Allerdings ist das Runenwort nur für Nahkämpfer, die tendenziell schlechter beim Durchspielen seien. Das nennt er als Einschränkung.

Sein Fazit zum neuen Runenwort lautet, dass er es als “gut durchdacht” empfindet. Er würde Unbending Will als ein gutes Runenwort für den Übergang einordnen, wenn man sich auf dem Weg ins Endgame befindet. Problematisch wird wohl nur das Basis-Item, denn graue Schwerter mit 6 Runen-Slots sind rar. Ein guter Farm-Spot für solche Items ist etwa das Kuh-Level:

Diablo 2: Resurrected – So öffnet ihr das Kuh-Level und darum lohnt es sich

Was ist die Ladder eigentlich? Das ist sowas wie eine Season in Diablo 2, früher wurden die eben Ladder genannt. Für eine begrenzte Zeit könnt ihr dort spezielle Ladder-Charaktere spielen und mit Items ausstatten, die es nur dort gibt. Dabei gibt es 4 verschiedene Ranglisten:

Standard/Softcore für Diablo 2 ohne Lord of Destruction

Hardcore für Diablo ohne Lord of Destruction

Standard/Softcore für Diablo 2 mit Erweiterung

Hardcore für Diablo mit Erweiterung

Dank offizieller Ranglisten können sich Spieler dann untereinander messen. Außerdem kommen noch weitere Inhalte ins Spiel. Dabei handelt es sich neben den neuen Runenwörtern um neue Rezepte für den Horadrimwürfel und einige Anpassungen.

Hier findet ihr eine Übersicht zu den Inhalten von Patch 2.4.

Aktuell läuft die PTR für Diablo 2. Dort testen die Entwickler aber vor allem die öffentlichen Testserver, Datenbanken und Server-Updates. Was genau dahinter steckt, wurde nicht näher ausgeführt. Patch 2.4 und die Ladder sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt kommen.

Wann startet die Ladder? Bisher steht das Datum noch aus und viele Fans warten sehnsüchtig auf das Feature. Für sie beginnt Diablo 2 erst richtig mit der Ladder.

Mehr als ein „Coming Soon“ gibt es allerdings bislang noch nicht dazu. Sobald es dazu etwas neues gibt, lassen wir von MeinMMO es euch wissen. Wenn ihr noch wartet und nichts in Diablo 2 zu tun habt, findet ihr hier einige Alternativen im Genre:

Spiele wie Diablo – Wer braucht Diablo 4? Hier sind 11 aktuelle Alternativen