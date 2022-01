Diablo 2: Resurrected – 2 Builds für die Amazone, schnell und leicht erklärt

Unter den 7 Klassen von Diablo 2: Resurrected sticht die Amazone durch ihre Vielseitigkeit hervor. MeinMMO stellt euch 2 Builds vor, welche die volle Stärke der wilden Kriegerin ausschöpfen.

Was sind das für Builds? Die Amazone gilt für viele Fans als die beste Wahl, wenn es darum geht, Schaden zu machen. Besonders in Gruppen wird sie deswegen gerne als reiner DPS-Charakter mitgenommen.

Unter den 7 Klassen von Diablo 2: Resurrected sticht sie dadurch hervor, dass sie sowohl physischen als auch magischen Schaden austeilen kann. Das macht sie enorm vielseitig. 2 Builds sind besonders gut:

Die Bowazon für physischen Schaden auf Distanz, vor allem an Gruppen

Die Javazon als absoluter Boss-Killer mit irrem Blitz-Schaden

In den folgenden Abschnitten zeigen wir euch die Vor- und Nachteile der einzelnen Builds und gehen anschließend darauf ein, welche Skills ihr braucht und wie ihr eure Attribute verteilen solltet. Außerdem geben wir euch Tipps für eure Ausrüstung und den Spielstil der Builds.

Mit einem Klick auf die Namen gelangt ihr direkt zu den Builds. Weitere nützliche Guides haben wir hier für euch zusammengetragen:

Bowazon – Glaskanone mit Flächenschaden

Pro der beste physische Flächenschaden (AoE) im Spiel

relativ sicher, da auf Distanz ausgelegt

äußerst leicht zu spielen, nur 2 wichtige Skills Contra äußerst fragil und leicht zu töten

geringer physischer Schaden pro Ziel

recht begrenzt, was starke Ausrüstung angeht

Diese Skills braucht ihr:

Ausweichen (Passiv und magisch) – 1 Punkt

Meiden (Passiv und magisch) – 20 Punkte

Entrinnen (Passiv und magisch) – 1 Punkt

Kritischer Schlag (Passiv und magisch) – 20 Punkte

Durchschlagen (Passiv und magisch) – 20 Punkte

Durchbohren (Passiv und magisch) – 20 Punkte

Zauberpfeil – 1 Punkt

Kältepfeil – 1 Punkt

Gelenkter Pfeil – 20 Punkte

Mehrfachschuss – ~6 Punkte

Gelenkter Pfeil ist euer wichtigster Skill gegen einzelne Ziele, Mehrfachschuss gegen Gruppen. Allerdings lohnen sich mehr Punkte in Mehrfachschuss nicht, da dadurch lediglich Manakosten und Anzahl der Pfeile erhöht werden.

Setzt deswegen nur so viele Punkte, bis ihr etwa 13 Pfeile pro Schuss abfeuert und denkt dabei daran, dass +Skill-Items Skillpunkte sparen können.

Durchbohren ist im passiven Skillbaum die wichtigste Fähigkeit, die für euren Schaden verantwortlich ist. Denn dadurch durchschlagt ihr mit euren Skills garantiert eure Gegner und könnt so erst wirklich effizient Gruppen erledigen.

Die Skillung der Bowazon. Gebaut mit dem Skill-Rechner von wowhead

So setzt ihr die Attributspunkte:

Stärke – Genügend, um die entsprechende Ausrüstung zu tragen

Geschicklichkeit – Alle restlichen Punkte

Vitalität – Keine Punkte

Fokus – Keine Punkte

Der Build ist mit dieser Verteilung äußerst fragil, weswegen ihr höllisch aufpassen müsst, dass Gegner euch nicht erreichen. Ist euch das zu gefährlich, könnt ihr stattdessen nur so viele Punkte in Geschick stecken, wie ihr braucht, um eure Items zu tragen. Den Rest investiert ihr dann in Vitalität. Dabei verzichtet ihr aber auf eine große Menge Schaden und braucht länger, um Gegner zu töten.

Welche Items sind wichtig? Für Bowazons ist die Priorität recht leicht. Ihr nehmt so viel erhöhte Angriffsgeschwindigkeit mit, wie es geht. Das ist zugleich ein Problem, denn der Stat ist nicht unbedingt häufig auf starken Items zu finden.

Besonders wichtig ist deswegen das Runenwort „Glaube“ als Waffe. In unserem Guide zeigen wir euch alle Runenwörter und wie ihr sie baut. Bei der restlichen Ausrüstung solltet ihr auf folgende Attribute achten:

Todesschlag

abgesaugtes Leben pro Treffer/Kill

abgesaugtes Mana pro Treffer/Kill

erhöhte Laufgeschwindigkeit

Ihr solltet zudem eine Höllenfeuerfackel im Inventar haben, da diese für jeden Build äußerst nützlich ist. Als Begleiter eignet sich ein offensiver Söldner aus Akt 2, den ihr mit Items vollstopft, welche unterstützende Auren ausstrahlen. Der Begleiter ist nur dazu da, euch zu stärken, er kämpft selbst kaum.

Wie spiele ich den Build? Grundsätzlich spielt sich die Bowazon ähnlich wie ein Mehrfachschuss-Dämonenjäger aus Diablo 3. Ihr bleibt auf Distanz und vernichtet große Gegnergruppen mit eurem Mehrfachschuss.

Da ihr Ziele immer durchschlagt, trefft ihr auch Gegner in der hinteren Reihe. Gegen einzelne Ziele nutzt ihr Gelenkter Pfeil, da dieser ein gutes Stück mehr Schaden anrichtet als euer Mehrfachschuss.

Wichtig ist, dass ihr weit entfernt steht. Ihr haltet wenig aus und solltet Gegner töten, ehe sie euch erreichen – weswegen Bewegungsgeschwindigkeit ein wichtiger Stat ist. Wirklich gefährlich werden euch aber ohnehin nur einzelne Gegner mit vielen Lebenspunkten, die ihr nicht schnell genug töten könnt oder solche mit Immunität gegen physischen Schaden. Im eingebetteten Gameplay vom Diablo-2-Experten Dbrunski seht ihr den Build in Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Javazon – Der schnellste Bosskiller des Spiels

Pro enorm hohe DPS auf einzelne Ziele

hoher AoE-Schaden

ideal für reine Boss-Runs

beliebt als reiner DPS-Charakter in Gruppen Contra teure Items sind notwendig, damit der Build funktioniert

benötigt gutes Min-Maxing

träge da recht geringe Zauberrate

Diese Skills braucht ihr:

Passiv und magisch – Je 1 Punkt in:

Kritischer Schlag

Durchschlagen

Durchstoßen

Innere Sicht

Langsame Geschosse

Lockvogel

Stoss – 1 Punkt

Giftwurfspieß – 1 Punkt

Energieschlag – 20 Punkte

Blitzschlag – 20 Punkte

Geladener Schlag – 20 Punkte

Kettenblitzschlag – 20 Punkte

Pestwurfspieß – 1 Punkt

Blitzendes Unheil – 20 Punkte

Versucht, so schnell wie möglich Geladener Schlag zu bekommen, da dieser Skill euer wichtigstes Werkzeug gegen Gegner sein wird. Ihr bekämpft damit sowohl einzelne Gegner als auch kleinere Gruppen.

Blitzendes Unheil wird später wichtig, wenn ihr gegen größere Horden antretet. Kettenblitzschlag und Blitzschlag nutzt ihr aktiv so gut wie nie, die Skills dient lediglich dazu, eure anderen Fähigkeiten zu verstärken.

Die Skillung der Javazon. Gebaut mit dem Skill-Rechner von wowhead

So setzt ihr die Attributspunkte:

Stärke – Genügend, um die entsprechende Ausrüstung zu tragen

Geschicklichkeit – Genügend für Items oder um 75 % Block-Chance zu haben (nur mit Schild und nur Hardcore)

Vitalität – Alle restlichen Punkte steckt ihr in Vitalität

Fokus – Keine Punkte

Welche Items sind wichtig? Ihr benötigt für den Build 2 Items unbedingt: das Greifenauge (Kopfteil) für euch selbst sowie das Runenwort „Unendlichkeit“ für euren Söldner. Greifenauge erhöht euren Blitz-Schaden und „Unendlichkeit“ verringert den Blitz-Widerstand des Gegners.

Während ihr das Greifenauge erst farmen müsst, könnt ihr euch „Unendlichkeit“ herstellen. In unserem Guide zeigen wir euch alle Runenwörter und wie ihr sie baut. Bei der restlichen Ausrüstung solltet ihr auf folgende Attribute achten:

+Skills

Lebens- und Manaabsaugung

Resistenzen

+Skill-Items helfen euch dabei, euren Schaden noch weiter zu steigern. Versucht deswegen unbedingt, euch so schnell wie möglich eine Höllenfeuerfackel zu beschaffen, auch wenn das am Anfang aufwendig sein kann.

Bei der Javazon müsst ihr ständig jonglieren, um eure Resistenzen und euren Schaden in ein Gleichgewicht zu bringen. Fokussiert euch deswegen nicht allzu sehr auf einzelne Stats, sondern schaut, was ihr gerade braucht. Javazons sind deswegen eher für erfahrenere Spieler gedacht. Hier findet ihr die besten Farmspots, wenn ihr eure Ausrüstung noch sammeln müsst:

Diablo 2 Resurrected: Die besten Farmspots für magische Items

Wie spiele ich den Build? Grundsätzlich ist die Javazon recht einfach: gegen einzelne Gegner nutzt ihr Geladener Schlag und gegen Gruppen ab etwa 6-7 Gegnern Blitzendes Unheil. Nutzt solo Lockvogel, um mehrere Gegner anzulocken und dann zu töten.

Wichtig dabei: Ihr könnt Javazons erst richtig auf höheren Stufen spielen, wenn euer Söldner mit „Unendlichkeit“ ausgerüstet ist.

Durch die Fähigkeit, Blitz-Resistenzen zu verringern, sind bestimmte Gegner gegen eure Angriffe nicht mehr immun und nehmen (mehr) Schaden. Alternativ könnt ihr Stoss gegen solche Gegner nutzen, lauft dann aber Gefahr, an ihnen zu sterben.

In Gruppen seid ihr ansonsten ausschließlich für Schaden verantwortlich. Folgt einfach euren Tanks oder Supports und erledigt, was euch vor den Speer läuft. Im eingebetteten Gameplay vom Diablo-2-Experten Dbrunski seht ihr den Build in Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Diese Builds sind 2 der beliebtesten Spielweisen für die Amazone in Diablo 2: Resurrected. Es gibt noch Alternativen, die etwa den ikonischen Skill Walküre nutzen. Die ist vor allem im Solo-Play beliebt. Mit der Bowazon und der Javazon habt ihr jedoch die vermutlich mächtigsten Optionen an der Hand.

Im Vorfeld gab es übrigens eine größere Diskussion darum, wie die Amazone im Remaster von Diablo 2 umgesetzt wurde:

Blizzard erklärt, warum die Amazone in Diablo 2 Resurrected weniger sexy aussieht