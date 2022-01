Diablo 2: Resurrected bekommt mit Patch 2.4 und der neuen Ladder zahlreiche Neuerungen. Dazu gehören beispielsweise neue Runenwörter, aber auch neue Rezepte für den Horadrimwürfel. Welche das sind und was sie bringen, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Patch? Mit dem Update wird endlich die Ladder starten, in der ihr euch mit speziellen Ladder-Charakteren in den Ranglisten messen könnt. Außerdem gibt es zahlreiche Buffs für die verschiedenen Klassen und Builds.

Neben sieben neuen Runenwörtern gibt es auch vier neue Rezepte für den Horadrimwürfel. Wir zeigen euch, welche Rezepte das sind und was ihr durch sie herstellen könnt.

Neue Horadrim-Rezepte in Patch 2.4

Was genau ist der Horadrimwürfel und wozu braucht man ihn? Sobald ihr dieses Item in eurem Besitz habt, bleibt es permanent in eurem Inventar und begleitet euch auf euren Reisen. Ihr könnt damit zusätzliche Gegenstände im Inventar aufbewahren und Items herstellen.

Wo findet man ihn? Ihr bekommt den Horadrimwürfel nach Abschließen von Akt 2. Sobald ihr ihn besitzt, gibt es zudem noch einige weitere Quests, die ihr abschließen könnt.

Mit dem Würfel lassen sich die verschiedensten Kategorien an Items erschaffen. Ob Tränke, Edelsteine, Runen oder magische Items – mit den richtigen Zutaten könnt ihr allerhand nützliche Dinge herstellen.

Hier sind die vier neuen Rezepte aus der Ladder von Patch 2.4:

Benötigte Items Ergebnis 1 Ral-Rune + 1 Sol-Rune + 1 Perfekter Smaragd + Normale Setwaffe Außergewöhnliche Version der Setwaffe 1 Lum-Rune + 1 Pul-Rune + 1 Perfekter Smaragd + Außergewöhnliche Setwaffe Eliteversion der Setwaffe 1 Tal-Rune + 1 Shael-Rune + 1 Perfekter Diamant + Normale Setrüstung Außergewöhnliche Version der Setrüstung 1 Ko-Rune + 1 Lem-Rune + 1 Perfekter Diamant + Außergewöhnliche Setrüstung Eliteversion der Setrüstung via news.blizzard.com

Mehr Rezepte sind erstmal nicht dabei. Sollten weitere hinzukommen, werden wir die Tabelle für euch aktualisieren.

Wenn ihr die anderen Rezepte aus dem Spiel sehen wollt, schaut doch in unsere Liste mit allen Rezepten des Horadrimwürfels in der Übersicht.

Wann startet die Ladder? Heute, am 25. Januar 2022, startet Patch 2.4 auf dem PTR von Diablo 2: Resurrected, aber nur auf dem PC. Dort können die neuen Inhalte zuvor getestet werden. Es kann also durchaus sein, dass noch Änderungen bis zum finalen Update vorgenommen werden.

Wie kann ich mitmachen? Zunächst müsst ihr für den PTR-Server einen eigenen Clienten installieren, denn die laufen über den Battle.net. Dort sucht ihr Diablo 2 und im Dropdown über dem „Spielen“-Button die Option: „Diablo II: Resurrected PTR“.

Was haltet ihr von den neuen Rezepten? Wie findet ihr die Inhalte von Patch 2.4 und der neuen Ladder? Werdet ihr selbst auf dem PTR-Server spielen?

Wenn ihr mehr dazu 2 wissen wollt, schaut doch in unseren Übersichsartikel: Alles, was ihr zur Ladder in Diablo 2: Resurrected wissen müsst – Start, Inhalte, Patch Notes