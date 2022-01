Diablo 2: Resurrected testet endlich die 1. Ladder im Remaster – Das steckt drin

Die Ladder in Diablo 2: Resurrected ist das Feature, auf das Fans schon seit Release warten. Endlich gibt es konkrete Infos zum Start – oder zumindest zum Test. MeinMMO erklärt, wann es so weit ist und was drin steckt.

Was ist so besonders an der Ladder? In Diablo 2 sind Ladders so etwas wie Seasons in moderneren Spielen. Ihr startet hier mit einem neuen Charakter und könnt euch auf einer Rangliste mit anderen Spielern messen. Aufgeteilt wird in Standard-Spiel, Erweiterung, Softcore und Hardcore.

Eigentlich sollte die erste Ladder des Remasters kurz nach Release von Diablo 2 Resurrected im September 2021 starten. Das zog sich nun jedoch lang hin, unter anderem wegen größerer Probleme kurz nach Start. Nun gibt es endlich neue Infos.

Wann startet die Ladder? Am 25. Januar 2022 könnt ihr die Ladder auf dem neu gestarteten PTR von Diablo 2 testen. Die Inhalte der ersten Season werden dort zur Verfügung stehen, um nach Fehlern und Verbesserungen zu suchen.

Wann dann der anstehende Patch 2.4 mit der Ladder erscheint, bleibt noch offen. In der Regel dauern solche Tests auf dem PTR zwischen 2 und 4 Wochen. Wir rechnen Ende Februar mit dem Patch. Das Warten lohnt sich aber, denn die Ladder bringt haufenweise neue Inhalte.

Neue Runenwörter, Rezepte und haufenweise Balance-Änderungen

Was bringt die Ladder? Blizzard hat bereits eine Liste mit neuen Features und Inhalten für die Ladder veröffentlicht. Darunter sind:

Balance-Änderungen für alle Klassen

Neue Runenwörter und Rezepte für den Horadrimwürfel

Änderungen an Söldnern, Item-Sets, Gebieten und mehr

Viele der neuen Runenwörter sind bereits bekannt und wurden getestet. Nicht alle von ihnen sind unbedingt nützlich, könnten aber für spannende neue Builds sorgen. Der Diablo-Experte Dbrunski hat bereits das erste neue Runenwort „Unbeugsamer Wille“ getestet.

Was sind Runenwörter? Entgegen des Namens handelt es sich bei Runenwörtern um Items. Waffen und Rüstungen, in welche ihr sogenannte „Runen“ in der richtigen Reihenfolge einsetzt, werden zu mächtigen Runenwörtern. Hier auf MeinMMO findet ihr Entgegen des Namens handelt es sich bei Runenwörtern um Items. Waffen und Rüstungen, in welche ihr sogenannte „Runen“ in der richtigen Reihenfolge einsetzt, werden zu mächtigen Runenwörtern. Hier auf MeinMMO findet ihr die Liste mit allen Runenwörtern und was sie bringen . Zur Ladder werden wir euch alle neuen Runenwörter ebenfalls vorstellen.

Die Änderungen an den Klassen sind äußerst umfangreich. Grundsätzlich dienen sie als Buff für alle, was besonders die bisher eher benachteiligten Nahkämpfer freuen dürfte. Es gibt etwa Schadens-Erhöhungen und einige Angriffe können nicht mehr unterbrochen werden. Im Blogpost von Blizzard findet ihr die vollständigen Patch Notes auf Deutsch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Das ist der “Unbending Will”, eines der neuen Runenwörter.

Wie mache ich beim Test mit? Im Moment ist der PTR nur für die PC-Version von Diablo 2: Resurrected verfügbar. Um mitzumachen, navigiert im Battle.net-Client im Diablo-2-Reiter links unten zum Dropdown-Menü über dem „Spielen“-Button.

Währt dort die Option „PTR: Diablo II: Resurrected“ aus. Installiert den Client gegebenenfalls. Ihr solltet dann einfach Zugang zum PTR haben und könnt die neuen Inhalte testen. Freut ihr euch bereits auf die Ladder? Was wird eurer Meinung nach die spannendste Änderung?

Wenn ihr lieber wartet, bis der Test abgeschlossen ist und ihr die Ladder live spielen könnt, findet ihr so lange hier einige Alternativen:

Spiele wie Diablo – Wer braucht Diablo 4? Hier sind 11 aktuelle Alternativen